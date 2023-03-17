Бывший британский военный раскрыл слабое место НАТО у российской границы

Экс-офицер британской армии Грант: Черное море является слабым местом НАТО на восточном фланге
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Вооруженные силы Великобритании. stock, нато, флот, подводная лодка, подлодка, stock, субмарина
В Черном море отсутствуют силы НАТО, заявил Глен Грант Фото:

Черное море из-за отсутствия в нем сил Североатлантического альянса является слабым местом на восточном фланге НАТО. Об этом заявил экс-офицер британской армии Глен Грант.

«Черное море является особенно слабым местом на восточном фланге НАТО», — передает слова Гранта NBC News. Он отметил, что слабость Болгарии и Румынии, а также упрямство Турции являются причинами отсутствия в этом регионе сил НАТО. Среди высокопоставленных чиновников альянса идут споры о том, насколько важным для организации является Черное море, а также обсуждается оправданность возможных инвестиций в этот регион, заключили в NBC.

Ранее турецкий журналист Мехмет Али Гуллер выразил мнение, что США предпринимают попытки превратить Черное море во внутреннее «озеро НАТО». Руководители альянса хотят принять в состав организации максимальное количество причерноморских стран.

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Черное море из-за отсутствия в нем сил Североатлантического альянса является слабым местом на восточном фланге НАТО. Об этом заявил экс-офицер британской армии Глен Грант. «Черное море является особенно слабым местом на восточном фланге НАТО», — передает слова Гранта NBC News. Он отметил, что слабость Болгарии и Румынии, а также упрямство Турции являются причинами отсутствия в этом регионе сил НАТО. Среди высокопоставленных чиновников альянса идут споры о том, насколько важным для организации является Черное море, а также обсуждается оправданность возможных инвестиций в этот регион, заключили в NBC. Ранее турецкий журналист Мехмет Али Гуллер выразил мнение, что США предпринимают попытки превратить Черное море во внутреннее «озеро НАТО». Руководители альянса хотят принять в состав организации максимальное количество причерноморских стран.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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