Бывший британский военный раскрыл слабое место НАТО у российской границы

В Черном море отсутствуют силы НАТО, заявил Глен ГрантФото: Министерство обороны Великобритании
Черное море из-за отсутствия в нем сил Североатлантического альянса является слабым местом на восточном фланге НАТО. Об этом заявил экс-офицер британской армии Глен Грант.
«Черное море является особенно слабым местом на восточном фланге НАТО», — передает слова Гранта NBC News. Он отметил, что слабость Болгарии и Румынии, а также упрямство Турции являются причинами отсутствия в этом регионе сил НАТО. Среди высокопоставленных чиновников альянса идут споры о том, насколько важным для организации является Черное море, а также обсуждается оправданность возможных инвестиций в этот регион, заключили в NBC.
Ранее турецкий журналист Мехмет Али Гуллер выразил мнение, что США предпринимают попытки превратить Черное море во внутреннее «озеро НАТО». Руководители альянса хотят принять в состав организации максимальное количество причерноморских стран.
Черное море из-за отсутствия в нем сил Североатлантического альянса является слабым местом на восточном фланге НАТО. Об этом заявил экс-офицер британской армии Глен Грант. «Черное море является особенно слабым местом на восточном фланге НАТО», — передает слова Гранта NBC News. Он отметил, что слабость Болгарии и Румынии, а также упрямство Турции являются причинами отсутствия в этом регионе сил НАТО. Среди высокопоставленных чиновников альянса идут споры о том, насколько важным для организации является Черное море, а также обсуждается оправданность возможных инвестиций в этот регион, заключили в NBC. Ранее турецкий журналист Мехмет Али Гуллер выразил мнение, что США предпринимают попытки превратить Черное море во внутреннее «озеро НАТО». Руководители альянса хотят принять в состав организации максимальное количество причерноморских стран.