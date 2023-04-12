12 апреля 2023

Семейная пара заявила в полицию о жестоком избиении охранниками магнитогорского ночного клуба. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС по тушению ландшафтных пожаров в Троицком районе. Челябинск, силовики, полиция, спины полиции
Супруги подали заявление об избиении в ночном клубе в полицию Фото:

В Магнитогорске Челябинской области семейная пара написала заявление в полицию о жестоком избиении охранниками в одном из ночных клубов. Об этом рассказала пострадавшая в социальных сетях.

«В ночь с 7 на 8 апреля отдыхали в ночном клубе. Супруг утомился и решил прикрыть глаза, из-за чего к нам подошел один охранник. Вскоре их уже было восемь. Они выволокли мужа и стали избивать. Когда этот ужас закончился, мы сняли побои и обратились с заявлением в полицию», — сообщила Елена Ж. в паблике «Черное и Белое Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте».

Женщина уточнила, что они с мужем получили гематомы на голове и теле. У супруга выявлен перелом лобной пазухи, у Елены Ж. рассечена губа. Пресс-служба полиции Магнитогорска сообщила, что заявления супругов взяли в работу.

«Сотрудники полиции дадут правовую оценку действий участников инцидента. Заявления по данному происшествию отрабатывается», — рассказали URA.RU в ведомстве.

Супруги сразу после инцидента обратились в травмпункт, чтобы снять побои
Супруги сразу после инцидента обратились в травмпункт, чтобы снять побои
Фото:

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В Магнитогорске Челябинской области семейная пара написала заявление в полицию о жестоком избиении охранниками в одном из ночных клубов. Об этом рассказала пострадавшая в социальных сетях. «В ночь с 7 на 8 апреля отдыхали в ночном клубе. Супруг утомился и решил прикрыть глаза, из-за чего к нам подошел один охранник. Вскоре их уже было восемь. Они выволокли мужа и стали избивать. Когда этот ужас закончился, мы сняли побои и обратились с заявлением в полицию», — сообщила Елена Ж. в паблике «Черное и Белое Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте». Женщина уточнила, что они с мужем получили гематомы на голове и теле. У супруга выявлен перелом лобной пазухи, у Елены Ж. рассечена губа. Пресс-служба полиции Магнитогорска сообщила, что заявления супругов взяли в работу. «Сотрудники полиции дадут правовую оценку действий участников инцидента. Заявления по данному происшествию отрабатывается», — рассказали URA.RU в ведомстве.
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© Служба новостей «URA.RU»
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