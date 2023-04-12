12 апреля 2023

Появилась полная версия гимна к 300-летию Перми, созданная DJ Smash. Видео

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Cуд по делу об избиении DJ Smash. Пермь, ширман андрей, dj smash
Гимн к юбилею Перми DJ Smash написал по просьбе губернатора Фото:

В социальных сетях распространяется полная версия гимна к 300-летию Перми, который сочинил Андрей Ширман (DJ Smash). Первым композицию опубликовал telegram-канал «Пермь активная».

«DJ Smash представил полную версию гимна 300-летия Перми. Как вам?», — говорится в посте. В социальных сетях самого музыканта полная версия гимна отсутствует, только отрывки. Их Андрей Ширман начал публиковать в начале марта.

Ранее URA.RU рассказывало, что изначально конкурс по разработке гимна к юбилею Перми планировали завершить в 2020 году. Летом 2021 года губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что гимн по его просьбе напишет Dj Smash. Утвердить окончательную версию композиции должны депутаты пермской гордумы.

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В социальных сетях распространяется полная версия гимна к 300-летию Перми, который сочинил Андрей Ширман (DJ Smash). Первым композицию опубликовал telegram-канал «Пермь активная». «DJ Smash представил полную версию гимна 300-летия Перми. Как вам?», — говорится в посте. В социальных сетях самого музыканта полная версия гимна отсутствует, только отрывки. Их Андрей Ширман начал публиковать в начале марта. Ранее URA.RU рассказывало, что изначально конкурс по разработке гимна к юбилею Перми планировали завершить в 2020 году. Летом 2021 года губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что гимн по его просьбе напишет Dj Smash. Утвердить окончательную версию композиции должны депутаты пермской гордумы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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