В социальных сетях распространяется полная версия гимна к 300-летию Перми, который сочинил Андрей Ширман (DJ Smash). Первым композицию опубликовал telegram-канал «Пермь активная».
«DJ Smash представил полную версию гимна 300-летия Перми. Как вам?», — говорится в посте. В социальных сетях самого музыканта полная версия гимна отсутствует, только отрывки. Их Андрей Ширман начал публиковать в начале марта.
Ранее URA.RU рассказывало, что изначально конкурс по разработке гимна к юбилею Перми планировали завершить в 2020 году. Летом 2021 года губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что гимн по его просьбе напишет Dj Smash. Утвердить окончательную версию композиции должны депутаты пермской гордумы.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.