12 апреля 2023

За курганским фармзаводом начался пожар. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в Чистопрудном. Курган, пожар, лесные пожары, дым, чистопрудное, отжиг
За курганским фармзаводом загорелся камыш Фото:

В Кургане за фармацевтическим комбинатом «Синтез» загорелся камыш. На место отправлен отряд для тушения. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе курганского управления МСЧ.

«Выехал рядовой отряд из 21 человека личного состава и пять единиц техники. Это достаточно рядовой пожар. Ситуация находится под контроле. Возгорание не несет угрозы распространения», — сообщает пресс-служба управления МЧС.

Как пояснили в ведомства, сейчас они не могут назвать точную причину возгорания. По предварительной версии, причиной послужил человеческий фактор. «Мы все прекрасно понимаем, что сухая трава не могла загореться сама», — пояснили URA.RU в пресс-службе.

Ранее URA.RU писало, что Курганская область попала в список самых пожароопасных регионов. Отмечается, что в регионе прогнозируется четвертый класс пожарной опасности.

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В Кургане за фармацевтическим комбинатом «Синтез» загорелся камыш. На место отправлен отряд для тушения. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе курганского управления МСЧ. «Выехал рядовой отряд из 21 человека личного состава и пять единиц техники. Это достаточно рядовой пожар. Ситуация находится под контроле. Возгорание не несет угрозы распространения», — сообщает пресс-служба управления МЧС. Как пояснили в ведомства, сейчас они не могут назвать точную причину возгорания. По предварительной версии, причиной послужил человеческий фактор. «Мы все прекрасно понимаем, что сухая трава не могла загореться сама», — пояснили URA.RU в пресс-службе. Ранее URA.RU писало, что Курганская область попала в список самых пожароопасных регионов. Отмечается, что в регионе прогнозируется четвертый класс пожарной опасности.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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