За курганским фармзаводом начался пожар. Видео

13 апреля 2023 в 14:36 Размер текста - 17 +

За курганским фармзаводом загорелся камыш Фото: Екатерина Сычкова В Кургане за фармацевтическим комбинатом «Синтез» загорелся камыш. На место отправлен отряд для тушения. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе курганского управления МСЧ. «Выехал рядовой отряд из 21 человека личного состава и пять единиц техники. Это достаточно рядовой пожар. Ситуация находится под контроле. Возгорание не несет угрозы распространения», — сообщает пресс-служба управления МЧС. Как пояснили в ведомства, сейчас они не могут назвать точную причину возгорания. По предварительной версии, причиной послужил человеческий фактор. «Мы все прекрасно понимаем, что сухая трава не могла загореться сама», — пояснили URA.RU в пресс-службе. Ранее URA.RU писало, что Курганская область попала в список самых пожароопасных регионов. Отмечается, что в регионе прогнозируется четвертый класс пожарной опасности.

В Кургане за фармацевтическим комбинатом «Синтез» загорелся камыш. На место отправлен отряд для тушения. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе курганского управления МСЧ. «Выехал рядовой отряд из 21 человека личного состава и пять единиц техники. Это достаточно рядовой пожар. Ситуация находится под контроле. Возгорание не несет угрозы распространения», — сообщает пресс-служба управления МЧС. Как пояснили в ведомства, сейчас они не могут назвать точную причину возгорания. По предварительной версии, причиной послужил человеческий фактор. «Мы все прекрасно понимаем, что сухая трава не могла загореться сама», — пояснили URA.RU в пресс-службе. Ранее URA.RU писало, что Курганская область попала в список самых пожароопасных регионов. Отмечается, что в регионе прогнозируется четвертый класс пожарной опасности.