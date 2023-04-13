Челябинская и Курганская области попали в список самых пожароопасных регионов

13 апреля 2023 в 05:28 Размер текста - 17 +

В двух регионах прогнозируется четвертый уровень пожарной опасности Фото: Читатель URA.RU © URA.RU Челябинская и Курганская области попали в перечень 14 регионов страны с высокими рисками возникновения пожаров. Такие прогнозы озвучили эксперты. «Высокие риски возникновения лесных и ландшафтных пожаров прогнозируются на этой неделе на территории 14 регионов пяти федеральных округов страны. Четвертый класс пожарной опасности прогнозируется в Челябинской, Курганской, Саратовской, Самарской, Оренбургской областях, а также в отдельных районах Хабаровского края», — цитируют сообщение Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) РИА Новости. Эксперты напомнили. что на минувшей неделе больше всего пожаров произошло в Приморском, Хабаровском, Забайкальском краях, Бурятии, Амурской области и в Еврейской автономной области, в этих регионах текущие риски остаются. Кроме того, четвертый класс пожарной опасности сохраняется в Республике Дагестан, центральных районах Астраханской области и на востоке Ставропольского края. Ранее стало известно о том, что в Челябинской области сложилась самая сложная пожароопасная обстановка среди регионов УрФО. С 12 апреля в регионе введен особый противопожарный режим, запрещающий разведение огня и другие пожароопасные работы. Из-за сильных пожаров в Курганскую область из Йошкар-Олы прибудет группировка «Авиалесоохраны» в составе 30 человек, чтобы помочь в тушении. По сравнению с прошлым годов в регионе зафиксировано в четыре раза больше возгораний, возбуждены первые уголовные дела. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Челябинская и Курганская области попали в перечень 14 регионов страны с высокими рисками возникновения пожаров. Такие прогнозы озвучили эксперты. «Высокие риски возникновения лесных и ландшафтных пожаров прогнозируются на этой неделе на территории 14 регионов пяти федеральных округов страны. Четвертый класс пожарной опасности прогнозируется в Челябинской, Курганской, Саратовской, Самарской, Оренбургской областях, а также в отдельных районах Хабаровского края», — цитируют сообщение Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) РИА Новости. Эксперты напомнили. что на минувшей неделе больше всего пожаров произошло в Приморском, Хабаровском, Забайкальском краях, Бурятии, Амурской области и в Еврейской автономной области, в этих регионах текущие риски остаются. Кроме того, четвертый класс пожарной опасности сохраняется в Республике Дагестан, центральных районах Астраханской области и на востоке Ставропольского края. Ранее стало известно о том, что в Челябинской области сложилась самая сложная пожароопасная обстановка среди регионов УрФО. С 12 апреля в регионе введен особый противопожарный режим, запрещающий разведение огня и другие пожароопасные работы. Из-за сильных пожаров в Курганскую область из Йошкар-Олы прибудет группировка «Авиалесоохраны» в составе 30 человек, чтобы помочь в тушении. По сравнению с прошлым годов в регионе зафиксировано в четыре раза больше возгораний, возбуждены первые уголовные дела.