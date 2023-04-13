В Кремле ответили на обвинения в причастности Путина к делу журналиста WSJ Гершковича

Песков: арестом журналиста WSJ Гершковича занимались спецслужбы РФ
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Встреча президента с олимпийской сборной в Кремле. Москва, путин владимир
Владимир Путин не причастен к аресту Эвана Гершковича, заявил Дмитрий Песков Фото:

Президент России Владимир Путин не причастен к аресту журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Этим занимались российские спецслужбы. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

«Нет. Это не прерогатива президента. Этим занимаются спецслужбы, которые выполняют свою работу», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Представитель Кремля также подчеркнул, что американский журналист «был взят с поличным».

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Президент России Владимир Путин не причастен к аресту журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Этим занимались российские спецслужбы. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Нет. Это не прерогатива президента. Этим занимаются спецслужбы, которые выполняют свою работу», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Представитель Кремля также подчеркнул, что американский журналист «был взят с поличным».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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