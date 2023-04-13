В Кремле ответили на обвинения в причастности Путина к делу журналиста WSJ Гершковича

Владимир Путин не причастен к аресту Эвана Гершковича, заявил Дмитрий Песков
Президент России Владимир Путин не причастен к аресту журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Этим занимались российские спецслужбы. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.
«Нет. Это не прерогатива президента. Этим занимаются спецслужбы, которые выполняют свою работу», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Представитель Кремля также подчеркнул, что американский журналист «был взят с поличным».
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!
Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!