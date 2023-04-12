Доброжелатели донесли историю с избиением ребенка до окружных властей и силовиков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Скандал в Тазовском районе ЯНАО, разгоревшийся после сообщений в социальных сетях о якобы имевшем место жестоком обращении с приемным ребенком и попытке скрыть это органами опеки и соцзащиты, добавил проблем главе района Василию Паршакову. Как сообщили URA.RU инсайдеры в ямальских политэлитах, от итогов проверки силовиков будет зависеть дальнейшая карьера мэра.

«Очередной скандал в Тазовском районе явно не пойдет на пользу Паршакову. Его и так готовят к отставке, однако сейчас процесс может сильно ускориться. И даже если проверка прокуратуры и СКР ничего не найдет, как минимум политический рейтинг главы будет сильно подорван», — рассказали собеседники.

Ранее в соцсетях было растиражированно сообщение об избитом до состояния комы ребенке в приемной семье. Как сообщил анонимный автор, после того, как ребенку было оказано лечение, его вернули обратно.

Прокуратура и СРК уже отреагировали на данную информацию. «Прокуратура округа организовала проверку. При наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования», — рассказали в прокуратуре ЯНАО.

Районные власти, однако, сообщили в соцсетях, что «первоначальная проверка указанную информацию не подтвердила». В настоящее время органы опеки и полиция проводят углубленную проверку по анонимному обращению.