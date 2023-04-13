Генпрокуратура РФ начала проверку видео с «казнью» боевика ВСУ

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Оглашение приговора Виталию Гаврилову в Областном суде. Челябинск, уголовное дело, прокурор, приговор, закон, обвинение, преступление, правосудие, суд
Генпрокуратура РФ начала проверку подлинности видеоматериала Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Сети распространился видеоролик, в котором якобы совершается казнь над украинским военнослужащим. По данному факту Генпрокуратура РФ инициировала проверку.

«В целях оценки достоверности указанных материалов и принятия соответствующего решения они направлены в следственные органы для организации проверки», — сообщает Генпрокуратура РФ в своем telegram-канале. Кадры с казнью якобы украинского военнослужащего появились 12 апреля.

Украинцы в предположительной казни украинского бойца обвиняют Россию, в частности ЧВК «Вагнер». Однако основатель военной компании Евгений Пригожин отрицает причастность своих бойцов к произошедшему, сообщает телеканал «Царьград».

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В Сети распространился видеоролик, в котором якобы совершается казнь над украинским военнослужащим. По данному факту Генпрокуратура РФ инициировала проверку. «В целях оценки достоверности указанных материалов и принятия соответствующего решения они направлены в следственные органы для организации проверки», — сообщает Генпрокуратура РФ в своем telegram-канале. Кадры с казнью якобы украинского военнослужащего появились 12 апреля. Украинцы в предположительной казни украинского бойца обвиняют Россию, в частности ЧВК «Вагнер». Однако основатель военной компании Евгений Пригожин отрицает причастность своих бойцов к произошедшему, сообщает телеканал «Царьград».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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