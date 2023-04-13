Генпрокуратура РФ начала проверку видео с «казнью» боевика ВСУ

В Сети распространился видеоролик, в котором якобы совершается казнь над украинским военнослужащим. По данному факту Генпрокуратура РФ инициировала проверку.
«В целях оценки достоверности указанных материалов и принятия соответствующего решения они направлены в следственные органы для организации проверки», — сообщает Генпрокуратура РФ в своем
Украинцы в предположительной казни украинского бойца обвиняют Россию, в частности ЧВК «Вагнер». Однако основатель военной компании Евгений Пригожин отрицает причастность своих бойцов к произошедшему, сообщает телеканал «Царьград».
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