Депутат Журавлев: России «начихать на идиотские» иски Гааги о компенсации за Крым

Депутат Журавлев: России все равно на иски Гааги о компенсации пяти миллиардов долларов Украине

13 апреля 2023 в 16:53 Размер текста - 17 +

Украина предлагает решить вопрос Крыма деньгами, отметил Алексей Журавлев Фото: Владимир Андреев © URA.RU России все равно на решение Третейского суда в Гааге, согласно которому страна должна выплатить Украине пять миллиардов долларов за активы энергокомпании «Нафтогаз» в Крыму. Об этом заявил первый замглавы комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Он отметил, что, согласно поправкам в Конституцию РФ, российская юрисдикция стоит выше международной. «С одной стороны, мы от подобных идиотских исков и решений себя обезопасили, приняв норму конституции, по которой российская юрисдикция всегда будет стоять выше международной. Иными словами, на бумажки какого-то там Гаагского трибунала нам просто начихать, пусть в них значатся хоть секстиллионы гривен или евро», — заявил Журавлев в разговоре с РИА Новости. Он отметил, что данный иск связан с территориальным спором России и Украины касательно Крыма. По его словам, сумма в пять миллиардов долларов расценивается как начало торга. Журавлев предложил купить территории Украины за часть арестованного за рубежом золотовалютного резерва. Он отметил, что данный обмен является отличным решением для прекращения боевых действий. Ранее компания «Нафтогаз» сообщила об решение Третейского суда в Гааге. Согласно ему, Россия должна выплатить пять миллиардов долларов Украине за активы компании в Крыму. Это касается объектов, которые перешли в собственность России в 2014 году, передает «Федеральное агентство новостей». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия изучит решение суда. После этого РФ примет ответные меры, заключил он. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

России все равно на решение Третейского суда в Гааге, согласно которому страна должна выплатить Украине пять миллиардов долларов за активы энергокомпании «Нафтогаз» в Крыму. Об этом заявил первый замглавы комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Он отметил, что, согласно поправкам в Конституцию РФ, российская юрисдикция стоит выше международной. «С одной стороны, мы от подобных идиотских исков и решений себя обезопасили, приняв норму конституции, по которой российская юрисдикция всегда будет стоять выше международной. Иными словами, на бумажки какого-то там Гаагского трибунала нам просто начихать, пусть в них значатся хоть секстиллионы гривен или евро», — заявил Журавлев в разговоре с РИА Новости. Он отметил, что данный иск связан с территориальным спором России и Украины касательно Крыма. По его словам, сумма в пять миллиардов долларов расценивается как начало торга. Журавлев предложил купить территории Украины за часть арестованного за рубежом золотовалютного резерва. Он отметил, что данный обмен является отличным решением для прекращения боевых действий. Ранее компания «Нафтогаз» сообщила об решение Третейского суда в Гааге. Согласно ему, Россия должна выплатить пять миллиардов долларов Украине за активы компании в Крыму. Это касается объектов, которые перешли в собственность России в 2014 году, передает «Федеральное агентство новостей». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия изучит решение суда. После этого РФ примет ответные меры, заключил он.