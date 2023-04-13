Между Екатеринбургом и Пермью остановят движение на трассе

13 апреля 2023 в 17:30 Размер текста - 17 +

В дальнейшем на трассе Р-242 пройдет еще 80 краткосрочных ограничений для движения транспорта Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На федеральной трассе между Екатеринбургом и Пермью на час приостановят движение. Это связано с тем, что на дороге будут демонтировать балку пролетного строения над железнодорожными путями. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ «Уралуправтодор». «14 апреля на время демонтажа балки пролетного строения путепровода над железнодорожными путями (км 200 трассы Р-242 Пермь — Екатеринбург) в период с 16:10 до 17:10 будет введен часовой перерыв для движения транспорта в обе стороны», — заявили в организации. Также они добавили, что этот промежуток времени выбран с учетом движения железнодорожного транспорта, чтобы не препятствовать проезду поездов ближнего и дальнего следования. Всего планируется провести 80 краткосрочных ограничений для движения транспорта. Информация об этом будет отображаться в «Яндекс Картах». «Кроме того, представители ФКУ на время работ будут присутствовать на объекте, контролировать ситуацию и в случае возникновения затора — регулировать движение в ручном режиме», — рассказали в Уралуправтодоре. В качестве альтернативного пути водителям предлагают двигаться через п. Заря — п. Уфимский — д. Нижний Арий и Дружинино — Атиг — Нижние Серги — Михайловск — Пантелейково — Арти — Красноуфимск — Александровское — Ачит (км 183 — км 276). Также можно будет проехать через Первомайское — Битимка — Первоуральск (км 290 — км 342). Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На федеральной трассе между Екатеринбургом и Пермью на час приостановят движение. Это связано с тем, что на дороге будут демонтировать балку пролетного строения над железнодорожными путями. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ «Уралуправтодор». «14 апреля на время демонтажа балки пролетного строения путепровода над железнодорожными путями (км 200 трассы Р-242 Пермь — Екатеринбург) в период с 16:10 до 17:10 будет введен часовой перерыв для движения транспорта в обе стороны», — заявили в организации. Также они добавили, что этот промежуток времени выбран с учетом движения железнодорожного транспорта, чтобы не препятствовать проезду поездов ближнего и дальнего следования. Всего планируется провести 80 краткосрочных ограничений для движения транспорта. Информация об этом будет отображаться в «Яндекс Картах». «Кроме того, представители ФКУ на время работ будут присутствовать на объекте, контролировать ситуацию и в случае возникновения затора — регулировать движение в ручном режиме», — рассказали в Уралуправтодоре. В качестве альтернативного пути водителям предлагают двигаться через п. Заря — п. Уфимский — д. Нижний Арий и Дружинино — Атиг — Нижние Серги — Михайловск — Пантелейково — Арти — Красноуфимск — Александровское — Ачит (км 183 — км 276). Также можно будет проехать через Первомайское — Битимка — Первоуральск (км 290 — км 342).