Между Екатеринбургом и Пермью остановят движение на трассе

На федеральной трассе между Екатеринбургом и Пермью на час приостановят движение. Это связано с тем, что на дороге будут демонтировать балку пролетного строения над железнодорожными путями. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ «Уралуправтодор».
«14 апреля на время демонтажа балки пролетного строения путепровода над железнодорожными путями (км 200 трассы Р-242 Пермь — Екатеринбург) в период с 16:10 до 17:10 будет введен часовой перерыв для движения транспорта в обе стороны», — заявили в организации. Также они добавили, что этот промежуток времени выбран с учетом движения железнодорожного транспорта, чтобы не препятствовать проезду поездов ближнего и дальнего следования.
Всего планируется провести 80 краткосрочных ограничений для движения транспорта. Информация об этом будет отображаться в «Яндекс Картах». «Кроме того, представители ФКУ на время работ будут присутствовать на объекте, контролировать ситуацию и в случае возникновения затора — регулировать движение в ручном режиме», — рассказали в Уралуправтодоре.
В качестве альтернативного пути водителям предлагают двигаться через п. Заря — п. Уфимский — д. Нижний Арий и Дружинино — Атиг — Нижние Серги — Михайловск — Пантелейково — Арти — Красноуфимск — Александровское — Ачит (км 183 — км 276). Также можно будет проехать через Первомайское — Битимка — Первоуральск (км 290 — км 342).
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