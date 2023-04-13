Свердловские силовики проверят соцсети студентов из-за фейка об НЛО

Силовики пытаются предотвратить появление фейков в соцсетях Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Неизвестные в Богдановиче распространили фейк о падении НЛО

Сотрудники свердловских силовых ведомств проверяют соцсети молодых людей в регионе, чтобы предотвратить появление фейков, схожих с информации о якобы упавшим на Богданович НЛО. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«Сотрудники не обделят вниманием соцсети вероятных шутников, склонных делать подобные вещи (распространять фейки — прим. URA.RU). Руководству сейчас очень важно, чтобы инцидент ни в каком виде не повторился», — рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что подобная работа проводилась и раньше, но после распространения фейка, когда на проблему обратили внимание высокопоставленные силовики, вопрос стали рассматривать в новом ключе. «Вероятно, что скоро будут приняты новые меры против шутников», — намекнул инсайдер.

Ранее мэр Богдановича Олег Нейфельд сообщал, что силовики ищут молодых людей, распространивших информацию. Представители свердловских силовых ведомств воздерживались от комментариев по поводу технологий поисков авторов фейков.

Фейк о падении неизвестного объекта над Богдановичем появился в ночь на 12 апреля. Власти оперативно проверили информацию и определили, что НЛО оказалось выдумкой. Предположительно, автором фейкового видео оказался один из свердловских студентов, который пока не выходил на связь с журналистами.