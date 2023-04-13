Нового фигуранта дела об убийстве челябинского школьника доставили в суд

В СИЗО отправили уже пятерых фигурантов резонансного уголовного дела Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Центральный районный суд Челябинска 13 апреля доставили для избрания меры пресечения шестого обвиняемому по делу об убийстве 17-летнего школьника. Двадцатилетнего Махмасаида Азизова задержали накануне. Сейчас в СИЗО находятся пятеро его предполагаемых соучастников-мигрантов — в том числе трое несовершеннолетних. Ни один из них не признал вины, включая Шахрома Мирова — именно он по версии следствия нанес роковые удары ножом.

17:52 Уроженец Душанбе, сейчас Азизов имеет российского гражданство. Трудоустроен старшим смены на одном из пунктов Wildberries.

17:55 По словам следователя, непосредственно перед убийством он в компании с соучастниками отобрал смартфон у одного из челябинцев. Вину Азизов не признал, от дачи показаний отказался. В связи с чем следствие просит избрать для него мерой пресечения заключение под стражу.

17:58 Обвиняемый, свою очередь, протестует против отправки в СИЗО. По его мнению, достаточно будет домашнего ареста в квартире на улице Салавата Юлаева, куда незадолго до этого он переехал с семьей. Содержать его на время расследования будут родители.

18:00 Ходатайство поддерживает адвокат. Она напоминает, что ее подзащитный является гражданином РФ. По мнению юриста, отец сможет содержать сына и контролировать его поведение под домашним арестом.

18:06 Прокурор поддержал ходатайство следствия об отправке обвиняемого в СИЗО до 12 июня. Судья Алексей Акатышев удалился в совещательную комнату.

18:26 Суд постановил избрать Азизову меру пресечения в виде заключения под стражу. В СИЗО он отправлен на два месяца, то есть до 12 июня. На этом заседание окончено.