12 апреля 2023
11 апреля 2023

Мэр Нового Уренгоя в 11 раз увеличил сумму гранта для молодежи

© Служба новостей «URA.RU»
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За самый лучший проект можно получить 1 650 000  рублей Фото:

Мэр Нового Уренгоя (ЯНАО) Андрей Воронов в 11 раз увеличил сумму гранта для молодежи города. Теперь за самый лучший проект можно получить 1 650 000 рублей, сообщили в администрации города.

«Инициативы молодежи — на благо жителей города. В рамках Молодежного форума „Грелка 48“ проходит конкурс грантов „Конвейер проектов“. Уникальность нынешнего конкурса в том, что по инициативе главы города Андрея Воронова грантовая поддержка увеличена до 1 млн. 650 тыс. рублей, это в 11 раз больше, чем 2022 году», — говорится в сообщении.

В мэрии уточнили, что мероприятие проводится на протяжении шести лет. За это время победителями стали 35 человек. В этом году молодежь города представила 32 проекта.

Ранее сообщалось, что Андрей Воронов поучаствует в туристическом интенсиве. Глава города выступал на мероприятии в качестве эксперта.

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Мэр Нового Уренгоя (ЯНАО) Андрей Воронов в 11 раз увеличил сумму гранта для молодежи города. Теперь за самый лучший проект можно получить 1 650 000 рублей, сообщили в администрации города. «Инициативы молодежи — на благо жителей города. В рамках Молодежного форума „Грелка 48“ проходит конкурс грантов „Конвейер проектов“. Уникальность нынешнего конкурса в том, что по инициативе главы города Андрея Воронова грантовая поддержка увеличена до 1 млн. 650 тыс. рублей, это в 11 раз больше, чем 2022 году», — говорится в сообщении. В мэрии уточнили, что мероприятие проводится на протяжении шести лет. За это время победителями стали 35 человек. В этом году молодежь города представила 32 проекта. Ранее сообщалось, что Андрей Воронов поучаствует в туристическом интенсиве. Глава города выступал на мероприятии в качестве эксперта.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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