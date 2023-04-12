Мэр Нового Уренгоя в 11 раз увеличил сумму гранта для молодежи

За самый лучший проект можно получить 1 650 000 рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мэр Нового Уренгоя (ЯНАО) Андрей Воронов в 11 раз увеличил сумму гранта для молодежи города. Теперь за самый лучший проект можно получить 1 650 000 рублей, сообщили в администрации города.

«Инициативы молодежи — на благо жителей города. В рамках Молодежного форума „Грелка 48“ проходит конкурс грантов „Конвейер проектов“. Уникальность нынешнего конкурса в том, что по инициативе главы города Андрея Воронова грантовая поддержка увеличена до 1 млн. 650 тыс. рублей, это в 11 раз больше, чем 2022 году», — говорится в сообщении.

В мэрии уточнили, что мероприятие проводится на протяжении шести лет. За это время победителями стали 35 человек. В этом году молодежь города представила 32 проекта.

Ранее сообщалось, что Андрей Воронов поучаствует в туристическом интенсиве. Глава города выступал на мероприятии в качестве эксперта.