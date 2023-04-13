Свердловчанин, который заживо сжег жену и дочку в поезде, просится на свободу

Суд отказался выпускать из колонии свердловчанина Миндерева, который заживо сжег жену и дочь

13 апреля 2023 в 17:57 Размер текста - 17 +

Игорь Миндерев устроил пожар в поезде в 2008 году Фото: Анна Майорова © URA.RU Свердловчанин Игорь Миндерев, который заживо сжег свою жену и ее 17-летнуюю дочь в поезде Нижний Тагил — Шарташ в 2008 год и был отправлен в колонию, попросил выпустить его на свободу условно-досрочно. Ему отказали, сообщили URA.RU в пресс-службе Свердловского областного суда. «Миндерев обжаловал отказ в УДО, суд ему отказал. Свердловский областной суд оставил решение без изменений», — сообщили в пресс-службе. В 2008 году Миндерев угрожал убить свою жену Валентину, из-за чего та поехала на поезде в мировой суд, чтобы подать заявление. Мужчина взял с собой бутылку с горючим и отправился за семьей. Найдя их в вагоне, он сначала пытался уговорить жену забыть все обиды, но получив отказ, пришел в гнев, облил родственников бензином и поджег. Они погибли, а еще один пассажир, сидевший рядом, получил сильные ожоги. Суд лишил Миндерева свободы на 19 лет: пять из них он провел в тюрьме, а затем его перевезли в колонию строгого режима. Сам мужчина убеждал, что совершил убийство в состоянии аффекта.

Свердловчанин Игорь Миндерев, который заживо сжег свою жену и ее 17-летнуюю дочь в поезде Нижний Тагил — Шарташ в 2008 год и был отправлен в колонию, попросил выпустить его на свободу условно-досрочно. Ему отказали, сообщили URA.RU в пресс-службе Свердловского областного суда. «Миндерев обжаловал отказ в УДО, суд ему отказал. Свердловский областной суд оставил решение без изменений», — сообщили в пресс-службе. В 2008 году Миндерев угрожал убить свою жену Валентину, из-за чего та поехала на поезде в мировой суд, чтобы подать заявление. Мужчина взял с собой бутылку с горючим и отправился за семьей. Найдя их в вагоне, он сначала пытался уговорить жену забыть все обиды, но получив отказ, пришел в гнев, облил родственников бензином и поджег. Они погибли, а еще один пассажир, сидевший рядом, получил сильные ожоги. Суд лишил Миндерева свободы на 19 лет: пять из них он провел в тюрьме, а затем его перевезли в колонию строгого режима. Сам мужчина убеждал, что совершил убийство в состоянии аффекта.