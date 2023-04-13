В челябинском городе горит карьер

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Полигон для сжигания боровских куриц и корма. Тюмень, поле, трава, пожар в лесу, пожар в поле
В апреле ландшафтные пожары особенно распространены Фото:

В Копейске, городе-спутнике Челябинска, горит карьер. Информация об этом распространяется в соцсетях.

«РМЗ, закрывайте окна! Карьер горит. Весь дым на нас», — сообщается в паблике «Подслушано, Копейск» в соцсети «ВКонтакте».

Ранее URA.RU сообщало, что весь Челябинск затянут дымом из-за горящих камышей. В сухом апреле, по данным МЧС, ландшафтных пожаров особенно много.

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В Копейске, городе-спутнике Челябинска, горит карьер. Информация об этом распространяется в соцсетях. «РМЗ, закрывайте окна! Карьер горит. Весь дым на нас», — сообщается в паблике «Подслушано, Копейск» в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU сообщало, что весь Челябинск затянут дымом из-за горящих камышей. В сухом апреле, по данным МЧС, ландшафтных пожаров особенно много.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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