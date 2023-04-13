В челябинском городе горит карьер

13 апреля 2023 в 22:25 Размер текста - 17 +

В апреле ландшафтные пожары особенно распространены Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Копейске, городе-спутнике Челябинска, горит карьер. Информация об этом распространяется в соцсетях. «РМЗ, закрывайте окна! Карьер горит. Весь дым на нас», — сообщается в паблике «Подслушано, Копейск» в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU сообщало, что весь Челябинск затянут дымом из-за горящих камышей. В сухом апреле, по данным МЧС, ландшафтных пожаров особенно много.

В Копейске, городе-спутнике Челябинска, горит карьер. Информация об этом распространяется в соцсетях. «РМЗ, закрывайте окна! Карьер горит. Весь дым на нас», — сообщается в паблике «Подслушано, Копейск» в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU сообщало, что весь Челябинск затянут дымом из-за горящих камышей. В сухом апреле, по данным МЧС, ландшафтных пожаров особенно много.