В челябинском городе горит карьер

В апреле ландшафтные пожары особенно распространены
В Копейске, городе-спутнике Челябинска, горит карьер. Информация об этом распространяется в соцсетях.
«РМЗ, закрывайте окна! Карьер горит. Весь дым на нас», — сообщается в паблике «Подслушано, Копейск» в соцсети «ВКонтакте».
Ранее URA.RU сообщало, что весь Челябинск затянут дымом из-за горящих камышей. В сухом апреле, по данным МЧС, ландшафтных пожаров особенно много.
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