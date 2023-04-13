Челябинск утонул в дыме от ландшафтных пожаров. Фото, видео

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Учения МЧС по тушению ландшафтных пожаров в Троицком районе. Челябинск, пожар, лесной пожар, ландшафтный пожар
Дым от пожара распространяется из-за сильного ветра Фото:

Жители Челябинска жалуются на плохую видимость из-за дыма и запах гари. О том, что причиной беспокойства стало горение камыша вблизи поселка Западный Сосновского района (Челябинская область), URA.RU 13 апреля сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

«В районе Западного, вдоль береговой линии горит камыш. На месте работают силы и средства МЧС и ДПК Кременкуль», — сообщили URA.RU в управлении.

В пресс-службе отметили, что угрозы населению нет. Распространению дыма способствует сильный ветер.

О смоге над Челябинском и возможном запахе гари предупредили 13 апреля. В минэкологии отметили, что спецслужбы работают над предотвращением и тушением возгораний. Горожан попросили не проветривать помещения, а на открытом воздухе находиться в масках или респираторах.

По словам жителей района, горение продолжается со вчерашнего дня
По словам жителей района, горение продолжается со вчерашнего дня
Фото:

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Жители Челябинска жалуются на плохую видимость из-за дыма и запах гари. О том, что причиной беспокойства стало горение камыша вблизи поселка Западный Сосновского района (Челябинская область), URA.RU 13 апреля сообщили в пресс-службе МЧС по региону. «В районе Западного, вдоль береговой линии горит камыш. На месте работают силы и средства МЧС и ДПК Кременкуль», — сообщили URA.RU в управлении. В пресс-службе отметили, что угрозы населению нет. Распространению дыма способствует сильный ветер. О смоге над Челябинском и возможном запахе гари предупредили 13 апреля. В минэкологии отметили, что спецслужбы работают над предотвращением и тушением возгораний. Горожан попросили не проветривать помещения, а на открытом воздухе находиться в масках или респираторах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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