Жители Челябинска жалуются на плохую видимость из-за дыма и запах гари. О том, что причиной беспокойства стало горение камыша вблизи поселка Западный Сосновского района (Челябинская область), URA.RU 13 апреля сообщили в пресс-службе МЧС по региону.
«В районе Западного, вдоль береговой линии горит камыш. На месте работают силы и средства МЧС и ДПК Кременкуль», — сообщили URA.RU в управлении.
В пресс-службе отметили, что угрозы населению нет. Распространению дыма способствует сильный ветер.
О смоге над Челябинском и возможном запахе гари предупредили 13 апреля. В минэкологии отметили, что спецслужбы работают над предотвращением и тушением возгораний. Горожан попросили не проветривать помещения, а на открытом воздухе находиться в масках или респираторах.
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