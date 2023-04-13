Челябинск утонул в дыме от ландшафтных пожаров. Фото, видео

13 апреля 2023 в 21:34 Размер текста - 17 +

Дым от пожара распространяется из-за сильного ветра Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жители Челябинска жалуются на плохую видимость из-за дыма и запах гари. О том, что причиной беспокойства стало горение камыша вблизи поселка Западный Сосновского района (Челябинская область), URA.RU 13 апреля сообщили в пресс-службе МЧС по региону. «В районе Западного, вдоль береговой линии горит камыш. На месте работают силы и средства МЧС и ДПК Кременкуль», — сообщили URA.RU в управлении. В пресс-службе отметили, что угрозы населению нет. Распространению дыма способствует сильный ветер. О смоге над Челябинском и возможном запахе гари предупредили 13 апреля. В минэкологии отметили, что спецслужбы работают над предотвращением и тушением возгораний. Горожан попросили не проветривать помещения, а на открытом воздухе находиться в масках или респираторах. По словам жителей района, горение продолжается со вчерашнего дня Фото: Надежда П. в соцсети «ВКонтакте»

Жители Челябинска жалуются на плохую видимость из-за дыма и запах гари. О том, что причиной беспокойства стало горение камыша вблизи поселка Западный Сосновского района (Челябинская область), URA.RU 13 апреля сообщили в пресс-службе МЧС по региону. «В районе Западного, вдоль береговой линии горит камыш. На месте работают силы и средства МЧС и ДПК Кременкуль», — сообщили URA.RU в управлении. В пресс-службе отметили, что угрозы населению нет. Распространению дыма способствует сильный ветер. О смоге над Челябинском и возможном запахе гари предупредили 13 апреля. В минэкологии отметили, что спецслужбы работают над предотвращением и тушением возгораний. Горожан попросили не проветривать помещения, а на открытом воздухе находиться в масках или респираторах.