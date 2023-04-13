На севере Курганской области зафиксировали резкое падение температуры

По данным метеорологов, температура опустится до -14 градусов Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В северной части Курганской области зафиксировали резкое падение температуры. Подобное похолодание последний раз здесь отмечалось 15 лет назад, передают метеорологи ГИС-центра ПГНИУ.

«Главным событием дня стало резкое похолодание в Курганской области при прохождении двух холодных фронтов с севера. Температура воздуха упала на 18 — 22 градуса за 5-6 часов в южной части Свердловской, Тюменской и на севере Курганской областей», — написано в telegram-канале центра.

Ранее жителей региона предупредили о понижении температура до -14 градусов и сильном ветре. Сообщалось, что холодная погода сохранится до 15 апреля.