12 апреля 2023

В Курганской области похолодает до -14 градусов. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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В Курганской области похолодает до -14 градусов Фото:

В Курганской области к выходным ночью ожидается температура до -14 градусов и сильный ветер. Прогноз опубликован на сайте Курганского ЦГМС.

«Прогноз погоды по Курганской области на 14.04.2023. Температура ночью от -9 до -14 градусов. Местами порывы ветра до 21 метра в секунду», — говорится в прогнозе синоптиков. Днем ожидается температура от -2 до +3 градусов.

Холодная погода в ночное время сохранится и 15 апреля. Столбик термометра, по прогнозу, опустится до -13 градусов. Дневная температура поднимется до +6 градусов. Ветер при этом будет всего 3-8 метра в секунду.

Ранее URA.RU писало, что синоптики прогнозируют снег в Курганской области. По данным прогноза Гидрометцентра России, осадки ожидаются в ночь на 14 и 15 апреля. Также сообщалось, что заслуженный метеоролог РФ Роман Вильфанд спрогнозировал возвращение морозов на Урал.

В Курганской области температура снизится до -14 градусов
В Курганской области температура снизится до -14 градусов
Фото:

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В Курганской области к выходным ночью ожидается температура до -14 градусов и сильный ветер. Прогноз опубликован на сайте Курганского ЦГМС. «Прогноз погоды по Курганской области на 14.04.2023. Температура ночью от -9 до -14 градусов. Местами порывы ветра до 21 метра в секунду», — говорится в прогнозе синоптиков. Днем ожидается температура от -2 до +3 градусов. Холодная погода в ночное время сохранится и 15 апреля. Столбик термометра, по прогнозу, опустится до -13 градусов. Дневная температура поднимется до +6 градусов. Ветер при этом будет всего 3-8 метра в секунду. Ранее URA.RU писало, что синоптики прогнозируют снег в Курганской области. По данным прогноза Гидрометцентра России, осадки ожидаются в ночь на 14 и 15 апреля. Также сообщалось, что заслуженный метеоролог РФ Роман Вильфанд спрогнозировал возвращение морозов на Урал.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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