В Курганской области похолодает до -14 градусов. Скрин

13 апреля 2023 в 14:53 Размер текста - 17 +

В Курганской области похолодает до -14 градусов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области к выходным ночью ожидается температура до -14 градусов и сильный ветер. Прогноз опубликован на сайте Курганского ЦГМС. «Прогноз погоды по Курганской области на 14.04.2023. Температура ночью от -9 до -14 градусов. Местами порывы ветра до 21 метра в секунду», — говорится в прогнозе синоптиков. Днем ожидается температура от -2 до +3 градусов. Холодная погода в ночное время сохранится и 15 апреля. Столбик термометра, по прогнозу, опустится до -13 градусов. Дневная температура поднимется до +6 градусов. Ветер при этом будет всего 3-8 метра в секунду. Ранее URA.RU писало, что синоптики прогнозируют снег в Курганской области. По данным прогноза Гидрометцентра России, осадки ожидаются в ночь на 14 и 15 апреля. Также сообщалось, что заслуженный метеоролог РФ Роман Вильфанд спрогнозировал возвращение морозов на Урал. В Курганской области температура снизится до -14 градусов Фото: сайт Курганского ЦГМС

В Курганской области к выходным ночью ожидается температура до -14 градусов и сильный ветер. Прогноз опубликован на сайте Курганского ЦГМС. «Прогноз погоды по Курганской области на 14.04.2023. Температура ночью от -9 до -14 градусов. Местами порывы ветра до 21 метра в секунду», — говорится в прогнозе синоптиков. Днем ожидается температура от -2 до +3 градусов. Холодная погода в ночное время сохранится и 15 апреля. Столбик термометра, по прогнозу, опустится до -13 градусов. Дневная температура поднимется до +6 градусов. Ветер при этом будет всего 3-8 метра в секунду. Ранее URA.RU писало, что синоптики прогнозируют снег в Курганской области. По данным прогноза Гидрометцентра России, осадки ожидаются в ночь на 14 и 15 апреля. Также сообщалось, что заслуженный метеоролог РФ Роман Вильфанд спрогнозировал возвращение морозов на Урал.