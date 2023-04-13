Водитель, совершивший ДТП с четырьмя жертвами в Челябинской области, был без прав

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ДТП на Коммунальном мосту. Пермь, чп, дтп, гибдд, дпс, сгоревший автомобиль
ДТП произошло на третьем километре трассы Южноуральск-Магнитогорск Фото:

Водитель автомобиля «Тойота», ставший 13 апреля виновником ДТП с четырьмя погибшими в Челябинской области, был лишен прав. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД региона.

«ДТП произошло в 16:25 на 3 км автодороги Южноуральск —Магнитогорск. Водитель 1977 года рождения, управлявший автомобилем „Тойота Спринтер“, был лишен права управления», — заявили в пресс-службе.

Как ранее сообщало URA.RU, сначала водитель «Тойоты» сбил насмерть двух дорожных рабочих. Затем въехал в автомобиль дорожной службы «УАЗ». Сам водитель и его пассажир погибли. В машине «УАЗ» находилось два человека. Оба госпитализированы

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Водитель автомобиля «Тойота», ставший 13 апреля виновником ДТП с четырьмя погибшими в Челябинской области, был лишен прав. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД региона. «ДТП произошло в 16:25 на 3 км автодороги Южноуральск —Магнитогорск. Водитель 1977 года рождения, управлявший автомобилем „Тойота Спринтер“, был лишен права управления», — заявили в пресс-службе. Как ранее сообщало URA.RU, сначала водитель «Тойоты» сбил насмерть двух дорожных рабочих. Затем въехал в автомобиль дорожной службы «УАЗ». Сам водитель и его пассажир погибли. В машине «УАЗ» находилось два человека. Оба госпитализированы
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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