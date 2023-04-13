Водитель, совершивший ДТП с четырьмя жертвами в Челябинской области, был без прав

ДТП произошло на третьем километре трассы Южноуральск-Магнитогорск
Водитель автомобиля «Тойота», ставший 13 апреля виновником ДТП с четырьмя погибшими в Челябинской области, был лишен прав. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД региона.
«ДТП произошло в 16:25 на 3 км автодороги Южноуральск —Магнитогорск. Водитель 1977 года рождения, управлявший автомобилем „Тойота Спринтер“, был лишен права управления», — заявили в пресс-службе.
Как ранее сообщало URA.RU, сначала водитель «Тойоты» сбил насмерть двух дорожных рабочих. Затем въехал в автомобиль дорожной службы «УАЗ». Сам водитель и его пассажир погибли. В машине «УАЗ» находилось два человека. Оба госпитализированы
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