Водитель, совершивший ДТП с четырьмя жертвами в Челябинской области, был без прав

13 апреля 2023 в 22:43 Размер текста - 17 +

ДТП произошло на третьем километре трассы Южноуральск-Магнитогорск Фото: Сергей Русанов © URA.RU Водитель автомобиля «Тойота», ставший 13 апреля виновником ДТП с четырьмя погибшими в Челябинской области, был лишен прав. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД региона. «ДТП произошло в 16:25 на 3 км автодороги Южноуральск —Магнитогорск. Водитель 1977 года рождения, управлявший автомобилем „Тойота Спринтер“, был лишен права управления», — заявили в пресс-службе. Как ранее сообщало URA.RU, сначала водитель «Тойоты» сбил насмерть двух дорожных рабочих. Затем въехал в автомобиль дорожной службы «УАЗ». Сам водитель и его пассажир погибли. В машине «УАЗ» находилось два человека. Оба госпитализированы

Водитель автомобиля «Тойота», ставший 13 апреля виновником ДТП с четырьмя погибшими в Челябинской области, был лишен прав. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД региона. «ДТП произошло в 16:25 на 3 км автодороги Южноуральск —Магнитогорск. Водитель 1977 года рождения, управлявший автомобилем „Тойота Спринтер“, был лишен права управления», — заявили в пресс-службе. Как ранее сообщало URA.RU, сначала водитель «Тойоты» сбил насмерть двух дорожных рабочих. Затем въехал в автомобиль дорожной службы «УАЗ». Сам водитель и его пассажир погибли. В машине «УАЗ» находилось два человека. Оба госпитализированы