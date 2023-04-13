Северная корея подготовилась к ядерной контратаке

14 апреля 2023 в 07:22 Размер текста - 17 +

Ким Чен Ын заявил, что ответит ядерным оружием на угрозы государству Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru Новая твердотепловая межконтинентальная баллистическая ракета «Хвасон-18» повысит готовность Северной Кореи к ядерной контратаке. Об этом заявил глава северокорейского государства Ким Чен Ын, проведя испытательный запуск ракеты. Он добавил, что КНДР будет отвечать на угрозы государству ядерным оружием. «Система вооружения МБР нового типа „Хвасонпхо-18“, которой будут оснащать стратегические вооруженные силы Республики <…>, будет выполнять свою важнейшую миссию и задачу как самого мощного ведущего основного средства для обороны КНДР, сдерживания агрессии и защиты безопасности государства», — передает слова Ким Чен Ына Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). Глава государства добавил, что республика будет противостоять врагам, угрожающим безопасности Северной Кореи. «На ядерное оружие — ядерным оружием, на лобовое противоборство — лобовым противоборством», — заключил Ким Чен Ын. Ранее КНДР испытала подводный беспилотник, способный нести ядерное оружие, пишет RT. В сообщении говорится, что БПЛА произвел детонацию макета ядерного заряда. КНДР сочла военные учения США и Южной Кореи провокациями и предупредила, что будет использовать ядерное оружие в ответ на них, передает телеканал 360.

Новая твердотепловая межконтинентальная баллистическая ракета «Хвасон-18» повысит готовность Северной Кореи к ядерной контратаке. Об этом заявил глава северокорейского государства Ким Чен Ын, проведя испытательный запуск ракеты. Он добавил, что КНДР будет отвечать на угрозы государству ядерным оружием. «Система вооружения МБР нового типа „Хвасонпхо-18“, которой будут оснащать стратегические вооруженные силы Республики <…>, будет выполнять свою важнейшую миссию и задачу как самого мощного ведущего основного средства для обороны КНДР, сдерживания агрессии и защиты безопасности государства», — передает слова Ким Чен Ына Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). Глава государства добавил, что республика будет противостоять врагам, угрожающим безопасности Северной Кореи. «На ядерное оружие — ядерным оружием, на лобовое противоборство — лобовым противоборством», — заключил Ким Чен Ын. Ранее КНДР испытала подводный беспилотник, способный нести ядерное оружие, пишет RT. В сообщении говорится, что БПЛА произвел детонацию макета ядерного заряда. КНДР сочла военные учения США и Южной Кореи провокациями и предупредила, что будет использовать ядерное оружие в ответ на них, передает телеканал 360.