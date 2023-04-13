13 апреля 2023

В Курганской области прогнозируют зимние ночи со снегом. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Акция с фонариками. Курган, снег, автомобиль, непогода, метель, плохая погода, плохая видимость, фары, зима
Жителей Курганской области предупреждают о возможном снеге в выходные (архивное фото) Фото:

В выходные в Курганской области ночами ожидается минусовая температура воздуха, возможен снег. Прогноз погоды опубликован на официальном сайте Гидрометцентра России.

«Суббота, 15 апреля. Минимальная температура ночью -8 градусов. Воскресенье, 16 апреля. Минимальная температура — 6 градусов. Переменная облачность, небольшой кратковременный снег», — указано в прогнозе. Днем в выходные будет +3, +5 градусов. Небольшой дождь прогнозируют в воскресенье.

В соцсетях курганцы сообщали, что вечером 13 апреля в Шатрово был снег. В пабликах они опубликовали снимки апрельского снегопада.

Ранее URA.RU писало, что на севере области зафиксировали резкое падение температуры. Температура воздуха упала на 18 — 22 градуса. По данным метеорологов, подобное похолодание последний раз здесь отмечалось 15 лет назад.

Погода в Курганской области на 15 и 16 апреля: скриншот, фото
На сайте Гидрометцентра России говорится о вероятном снеге в Курганской области
Погода в Курганской области на 15 и 16 апреля: скриншот, фото
Курганцы сообщили, что 13 апреля снег прошел в Шатрово
Фото:

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

В выходные в Курганской области ночами ожидается минусовая температура воздуха, возможен снег. Прогноз погоды опубликован на официальном сайте Гидрометцентра России. «Суббота, 15 апреля. Минимальная температура ночью -8 градусов. Воскресенье, 16 апреля. Минимальная температура — 6 градусов. Переменная облачность, небольшой кратковременный снег», — указано в прогнозе. Днем в выходные будет +3, +5 градусов. Небольшой дождь прогнозируют в воскресенье. В соцсетях курганцы сообщали, что вечером 13 апреля в Шатрово был снег. В пабликах они опубликовали снимки апрельского снегопада. Ранее URA.RU писало, что на севере области зафиксировали резкое падение температуры. Температура воздуха упала на 18 — 22 градуса. По данным метеорологов, подобное похолодание последний раз здесь отмечалось 15 лет назад.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...