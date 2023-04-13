В Курганской области прогнозируют зимние ночи со снегом. Скрин

14 апреля 2023 в 09:25 Размер текста - 17 +

Жителей Курганской области предупреждают о возможном снеге в выходные (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В выходные в Курганской области ночами ожидается минусовая температура воздуха, возможен снег. Прогноз погоды опубликован на официальном сайте Гидрометцентра России. «Суббота, 15 апреля. Минимальная температура ночью -8 градусов. Воскресенье, 16 апреля. Минимальная температура — 6 градусов. Переменная облачность, небольшой кратковременный снег», — указано в прогнозе. Днем в выходные будет +3, +5 градусов. Небольшой дождь прогнозируют в воскресенье. В соцсетях курганцы сообщали, что вечером 13 апреля в Шатрово был снег. В пабликах они опубликовали снимки апрельского снегопада. Ранее URA.RU писало, что на севере области зафиксировали резкое падение температуры. Температура воздуха упала на 18 — 22 градуса. По данным метеорологов, подобное похолодание последний раз здесь отмечалось 15 лет назад. На сайте Гидрометцентра России говорится о вероятном снеге в Курганской области Скриншот: официальный сайт Гидрометцентра России Курганцы сообщили, что 13 апреля снег прошел в Шатрово Фото: районная газета «Сельская новь»/ страница в соцсети «ВКонтакте»

В выходные в Курганской области ночами ожидается минусовая температура воздуха, возможен снег. Прогноз погоды опубликован на официальном сайте Гидрометцентра России. «Суббота, 15 апреля. Минимальная температура ночью -8 градусов. Воскресенье, 16 апреля. Минимальная температура — 6 градусов. Переменная облачность, небольшой кратковременный снег», — указано в прогнозе. Днем в выходные будет +3, +5 градусов. Небольшой дождь прогнозируют в воскресенье. В соцсетях курганцы сообщали, что вечером 13 апреля в Шатрово был снег. В пабликах они опубликовали снимки апрельского снегопада. Ранее URA.RU писало, что на севере области зафиксировали резкое падение температуры. Температура воздуха упала на 18 — 22 градуса. По данным метеорологов, подобное похолодание последний раз здесь отмечалось 15 лет назад.