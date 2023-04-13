Курганский оборонный завод отправил военным новую партию БМП. Видео

14 апреля 2023 в 12:26 Размер текста - 17 +

«Курганмашзавод» отправил в армию новую партию БМП-3 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Оборонное предприятие «Курганмашзавод» отправило в ВС РФ новую партию боевых машин пехоты (БМП-3). Об этом сообщается в официальном telegram-канале Госкорпорации Ростех. Военная техника участвует в спецоперации на Украине. «ПАО „Курганмашзавод“ поставил в армию очередную партию БМП-3. Техника оснащена основным прицелом наводчика-оператора „Содема“ и дополнительными комплектами защиты — бронеэкранами и решетками. Машины прошли все необходимые ходовые и стрельбовые испытания на полигоне предприятия и приняты военными представителями», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU писало, что «Курганмашзавод» отправил первую партию БМП-3 для Минобороны в 2023 году. На предприятии отмечали, что в течение года в армию отправят бронетранспортеры БТР-МДМ «Ракушка» и бронированные ремонтно-эвакуационные машины БРЭМ-Л. Также сообщалось, что БМП-3 хвалил военкор Владлен Татарский. Он называл ее самой лучшей боевой машиной. Боец из спецназа Кадырова рассказывал, что курганская БМП не раз спасала их в зоне спецоперации. Военный отметил, что она очень мобильная и защищенная.

Оборонное предприятие «Курганмашзавод» отправило в ВС РФ новую партию боевых машин пехоты (БМП-3). Об этом сообщается в официальном telegram-канале Госкорпорации Ростех. Военная техника участвует в спецоперации на Украине. «ПАО „Курганмашзавод“ поставил в армию очередную партию БМП-3. Техника оснащена основным прицелом наводчика-оператора „Содема“ и дополнительными комплектами защиты — бронеэкранами и решетками. Машины прошли все необходимые ходовые и стрельбовые испытания на полигоне предприятия и приняты военными представителями», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU писало, что «Курганмашзавод» отправил первую партию БМП-3 для Минобороны в 2023 году. На предприятии отмечали, что в течение года в армию отправят бронетранспортеры БТР-МДМ «Ракушка» и бронированные ремонтно-эвакуационные машины БРЭМ-Л. Также сообщалось, что БМП-3 хвалил военкор Владлен Татарский. Он называл ее самой лучшей боевой машиной. Боец из спецназа Кадырова рассказывал, что курганская БМП не раз спасала их в зоне спецоперации. Военный отметил, что она очень мобильная и защищенная.