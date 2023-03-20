20 марта 2023

Военкор из Донецка назвал курганскую БМП-3 лучшей машиной

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Отвоеванные села Бугас, Новогнатовка и Николаевка. ДНР, бмп, военные, ополченцы, днр, народная милиция, бугас, мобилизованные
Военкор Владлен Татарский оценил БМП-3 из Кургана Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Донецкий ополченец, военный корреспондент Владлен Татарский, участвующий в спецоперации на Украине, похвалил боевую машину пехоты (БМП-3). Об этом сообщается в telegram-канале военкора. Бронетехнику производят на Курганском машиностроительном заводе.

«Начну с похвалы нашим военным инженерам, создавшим БМП-3. Дай Бог вам всем здоровья! Отличная машина, мне сложно вообразить, что можно придумать лучше», — написал военкор.

Ранее URA.RU писало, что российские десантники оценили боевые машины (БМД-4М), которые производит «Курганмашзавод». Военные особенно отмечают наличие калибров на 100 и 30 мм. Также сообщалось, что бойцы ЧВК «Вагнер» передвигаются в зоне СВО на курганских бронетранспортерах БТР-МД. По словам военкора Ярема, данная машина способна проехать по любому бездорожью.

Спецоперация ВС РФ началась 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявлял, что ее проведение необходимо для демилитаризации и денацификации Украины.

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Донецкий ополченец, военный корреспондент Владлен Татарский, участвующий в спецоперации на Украине, похвалил боевую машину пехоты (БМП-3). Об этом сообщается в telegram-канале военкора. Бронетехнику производят на Курганском машиностроительном заводе. «Начну с похвалы нашим военным инженерам, создавшим БМП-3. Дай Бог вам всем здоровья! Отличная машина, мне сложно вообразить, что можно придумать лучше», — написал военкор. Ранее URA.RU писало, что российские десантники оценили боевые машины (БМД-4М), которые производит «Курганмашзавод». Военные особенно отмечают наличие калибров на 100 и 30 мм. Также сообщалось, что бойцы ЧВК «Вагнер» передвигаются в зоне СВО на курганских бронетранспортерах БТР-МД. По словам военкора Ярема, данная машина способна проехать по любому бездорожью. Спецоперация ВС РФ началась 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявлял, что ее проведение необходимо для демилитаризации и денацификации Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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