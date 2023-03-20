Военкор из Донецка назвал курганскую БМП-3 лучшей машиной

21 марта 2023 в 15:35 Размер текста - 17 +

Военкор Владлен Татарский оценил БМП-3 из Кургана Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Донецкий ополченец, военный корреспондент Владлен Татарский, участвующий в спецоперации на Украине, похвалил боевую машину пехоты (БМП-3). Об этом сообщается в telegram-канале военкора. Бронетехнику производят на Курганском машиностроительном заводе. «Начну с похвалы нашим военным инженерам, создавшим БМП-3. Дай Бог вам всем здоровья! Отличная машина, мне сложно вообразить, что можно придумать лучше», — написал военкор. Ранее URA.RU писало, что российские десантники оценили боевые машины (БМД-4М), которые производит «Курганмашзавод». Военные особенно отмечают наличие калибров на 100 и 30 мм. Также сообщалось, что бойцы ЧВК «Вагнер» передвигаются в зоне СВО на курганских бронетранспортерах БТР-МД. По словам военкора Ярема, данная машина способна проехать по любому бездорожью. Спецоперация ВС РФ началась 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявлял, что ее проведение необходимо для демилитаризации и денацификации Украины.

Донецкий ополченец, военный корреспондент Владлен Татарский, участвующий в спецоперации на Украине, похвалил боевую машину пехоты (БМП-3). Об этом сообщается в telegram-канале военкора. Бронетехнику производят на Курганском машиностроительном заводе. «Начну с похвалы нашим военным инженерам, создавшим БМП-3. Дай Бог вам всем здоровья! Отличная машина, мне сложно вообразить, что можно придумать лучше», — написал военкор. Ранее URA.RU писало, что российские десантники оценили боевые машины (БМД-4М), которые производит «Курганмашзавод». Военные особенно отмечают наличие калибров на 100 и 30 мм. Также сообщалось, что бойцы ЧВК «Вагнер» передвигаются в зоне СВО на курганских бронетранспортерах БТР-МД. По словам военкора Ярема, данная машина способна проехать по любому бездорожью. Спецоперация ВС РФ началась 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявлял, что ее проведение необходимо для демилитаризации и денацификации Украины.