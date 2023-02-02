Курганмашзавод отгрузил первую партию БМП-3 для Минобороны в 2023 году Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Курганский машиностроительный завод (входит в холдинг «Высокоточные комплексы» Госкорпорации Ростех) отгрузил первую партию боевых машин пехоты (БМП-3) в рамках гособоронзаказа 2023 года. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе предприятия.

«ПАО „Курганмашзавод“ не только успешно завершили выполнение гособоронзаказа за 2022 год, но и уже начали первые поставки по контрактам на текущий год. В частности, в войска отправлена первая партия БМП-3, также в течение года заказчику поступят модернизированные многоцелевые десантные бронетранспортеры БТР-МДМ „Ракушка“. Также Минобороны получит бронированные ремонтно-эвакуационные машины БРЭМ-Л и военную технику после капремонта», — говорится в сообщении.

БМП-3 оснащены основным прицелом наводчика-оператора «Содема» и дополнительными комплектами защиты — бронеэкранами и решетками. Данная техника востребована в зоне проведения спецоперации.

Ранее URA.RU писало, что единственный производитель БМП в России выполнил гособоронзаказ в Кургане. По итогам прошлого года курганские машиностроители полностью закрыли контракты на поставку боевых машин пехоты для армии РФ.

Специальная военная операция РФ на территории Украины началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее главной миссией является освобождение Донбасса от геноцида киевского режима, а также демилитаризация и денацификация Украины.

Курганмашзавод отгрузил Минобороны первую партию БМП-3 в 2023 году Фото: пресс-служба КМЗ