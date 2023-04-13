Житель Березников лишится контейнерной площадки из-за долгов

14 апреля 2023 в 10:29 Размер текста - 17 +

Приставы арестовали имущество должника и хотят выставить его на торги Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Приставы в Пермском крае арестовали у жителя города Березники за долги контейнерную площадку. Мужчина накопил порядка 700 тысяч рублей долгов «по разным категориям», сообщается на сайте УФССП по Прикамью: неоплаченные налоги, штрафы, а также взыскания в пользу мэрии. «Основную часть долга составили неисполненные финансовые обязательства перед управлением земельных и имущественных отношений администрации города. Прикамец длительное время игнорировал законные требования сотрудников муниципального управления о выплате денег за пользование земельным участком улице Березниковская, 121. На данной территории находилась контейнерная площадка, принадлежащая гражданину. В результате проведенных исполнительских действий был наложен арест на принадлежащую должнику контейнерную площадку», — сказано на сайте ведомства. Приставы проинформировали должника, что, если он не выплатит денежные средства, на его имущество будет наложен арест, но мужчина не погасил имеющиеся задолженности. Предварительно арестованное имущество оценено в 2 млн рублей. После оценки специалиста площадка будет выставлена на торги.

Приставы в Пермском крае арестовали у жителя города Березники за долги контейнерную площадку. Мужчина накопил порядка 700 тысяч рублей долгов «по разным категориям», сообщается на сайте УФССП по Прикамью: неоплаченные налоги, штрафы, а также взыскания в пользу мэрии. «Основную часть долга составили неисполненные финансовые обязательства перед управлением земельных и имущественных отношений администрации города. Прикамец длительное время игнорировал законные требования сотрудников муниципального управления о выплате денег за пользование земельным участком улице Березниковская, 121. На данной территории находилась контейнерная площадка, принадлежащая гражданину. В результате проведенных исполнительских действий был наложен арест на принадлежащую должнику контейнерную площадку», — сказано на сайте ведомства. Приставы проинформировали должника, что, если он не выплатит денежные средства, на его имущество будет наложен арест, но мужчина не погасил имеющиеся задолженности. Предварительно арестованное имущество оценено в 2 млн рублей. После оценки специалиста площадка будет выставлена на торги.