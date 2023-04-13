Силовики задержали приближенного вора в законе Гии Свердловского

В Свердловской области силовики задержали криминального авторитета Юру Тбилисского, которого связывают с Гией Свердловским (считается вором в законе). Информацию об этом URA.RU подтвердил источник в силовых структурах.
«Юра Тбилисский задержан во время спецоперации силовиков. Его доставили в отдел и депортировали из России», — сообщил собеседник агентства.
По его информации, авторитет был причастен к преступлениям на территории Грузии, из-за чего находится в розыске. «Сейчас сотрудники проверяют, не связан ли авторитет с преступлениями в России, из-за чего его могут привлечь к ответственности уже здесь», — подчеркнул источник.
URA.RU обратилось к начальнику пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерию Горелых. Он подтвердил информацию источника. «Вышеупомянутый гражданин сотрудниками полиции депортирован на свою историческую родину после отбытия наказания в одном из учреждений системы ГУФСИН», — заявил полковник Горелых.
Гия Свердловский считался одним из влиятельных фигур преступного мира, однако, по сообщениям источников, отошел от дел. В 2011 году в Липецкой области статус Гии Свердловского отказывались признавать его «воровской» статус.
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