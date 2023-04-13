Силовики задержали приближенного вора в законе Гии Свердловского

14 апреля 2023 в 11:43 Размер текста - 17 +

Криминальный авторитет был задержан бойцами полиции Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Свердловской области силовики задержали криминального авторитета Юру Тбилисского, которого связывают с Гией Свердловским (считается вором в законе). Информацию об этом URA.RU подтвердил источник в силовых структурах. «Юра Тбилисский задержан во время спецоперации силовиков. Его доставили в отдел и депортировали из России», — сообщил собеседник агентства. По его информации, авторитет был причастен к преступлениям на территории Грузии, из-за чего находится в розыске. «Сейчас сотрудники проверяют, не связан ли авторитет с преступлениями в России, из-за чего его могут привлечь к ответственности уже здесь», — подчеркнул источник. URA.RU обратилось к начальнику пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерию Горелых. Он подтвердил информацию источника. «Вышеупомянутый гражданин сотрудниками полиции депортирован на свою историческую родину после отбытия наказания в одном из учреждений системы ГУФСИН», — заявил полковник Горелых. Гия Свердловский считался одним из влиятельных фигур преступного мира, однако, по сообщениям источников, отошел от дел. В 2011 году в Липецкой области статус Гии Свердловского отказывались признавать его «воровской» статус.

В Свердловской области силовики задержали криминального авторитета Юру Тбилисского, которого связывают с Гией Свердловским (считается вором в законе). Информацию об этом URA.RU подтвердил источник в силовых структурах. «Юра Тбилисский задержан во время спецоперации силовиков. Его доставили в отдел и депортировали из России», — сообщил собеседник агентства. По его информации, авторитет был причастен к преступлениям на территории Грузии, из-за чего находится в розыске. «Сейчас сотрудники проверяют, не связан ли авторитет с преступлениями в России, из-за чего его могут привлечь к ответственности уже здесь», — подчеркнул источник. URA.RU обратилось к начальнику пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерию Горелых. Он подтвердил информацию источника. «Вышеупомянутый гражданин сотрудниками полиции депортирован на свою историческую родину после отбытия наказания в одном из учреждений системы ГУФСИН», — заявил полковник Горелых. Гия Свердловский считался одним из влиятельных фигур преступного мира, однако, по сообщениям источников, отошел от дел. В 2011 году в Липецкой области статус Гии Свердловского отказывались признавать его «воровской» статус.