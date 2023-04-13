Детский омбудсмен взял на контроль спецшколу Екатеринбурга, где насиловали детей

Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков начал проверку в отношении спецшколы закрытого типа № 124 в Екатеринбурге. В учебном заведении проводились «товарищеские суды» с насильственными действиями с подачи воспитателя.
«Надо смотреть, разбираться. Будем включаться, сейчас задачу поставлю специалистам», — передает слова Морокова «РИА Новости». Аппарат омбудсмена уже начал проверку.
Ранее стало известно, что в специальной общеобразовательной школе закрытого типа № 124 в Екатеринбурге проводились показательные порки с насильственными действиями. Все это происходило с подачи воспитателя, который делал это в качестве наказания за провинности.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.