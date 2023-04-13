13 апреля 2023

Детский омбудсмен взял на контроль спецшколу Екатеринбурга, где насиловали детей

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция, посвященная мерам социальной поддержки в Свердловской области. Екатеринбург, мороков игорь
Аппарат омбудсмена Моровока уже начал проверку Фото:

Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков начал проверку в отношении спецшколы закрытого типа № 124 в Екатеринбурге. В учебном заведении проводились «товарищеские суды» с насильственными действиями с подачи воспитателя.

«Надо смотреть, разбираться. Будем включаться, сейчас задачу поставлю специалистам», — передает слова Морокова «РИА Новости». Аппарат омбудсмена уже начал проверку.

Ранее стало известно, что в специальной общеобразовательной школе закрытого типа № 124 в Екатеринбурге проводились показательные порки с насильственными действиями. Все это происходило с подачи воспитателя, который делал это в качестве наказания за провинности.

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Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков начал проверку в отношении спецшколы закрытого типа № 124 в Екатеринбурге. В учебном заведении проводились «товарищеские суды» с насильственными действиями с подачи воспитателя. «Надо смотреть, разбираться. Будем включаться, сейчас задачу поставлю специалистам», — передает слова Морокова «РИА Новости». Аппарат омбудсмена уже начал проверку. Ранее стало известно, что в специальной общеобразовательной школе закрытого типа № 124 в Екатеринбурге проводились показательные порки с насильственными действиями. Все это происходило с подачи воспитателя, который делал это в качестве наказания за провинности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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