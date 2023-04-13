13 апреля 2023

Пермская школьница попала на обложку японского журнала. Фото

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Программка спектакля "Дон Жуан" из пермского Театра оперы и балета, журнал
Модный журнал Hollyway Kids Magazine на обложку поместил фото пермской школьницы Фото:

Диана Стародуб из Верещагино Пермского края стала звездой японского журнала Hollyway Kids Magazine. Фото 10-летней модели разместили на обложке апрельского выпуска издания. Как рассказали в администрации Верещагинского округа, в журнале девочка представила коллекцию джинсовой одежды дизайнера Janavesna.

«В марте в Москве прошел концерт, где выступила дизайнер Janavesna. Диана приняла участие в модном показе, где была предоставлена новая коллекция „JEANS COUTURE“. Диана покорила всех! Прошла кастинг и попала на страницы токийского журнала Hollyway Kids Magazine», — сообщает мэрия в соцсети «ВКонтакте» со ссылкой на маму школьницы.

Диана Стародуб учится в четвертом классе. В школе моделей она активно начала заниматься с ноября 2022 года, но уже не один раз демонстрировала одежду на различных показах мод.

Диана Стародуб на обложке модного журнала
Диана Стародуб на обложке модного журнала
Модели всего 10 лет, но она уже звезда мировой моды
Модели всего 10 лет, но она уже звезда мировой моды

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Диана Стародуб из Верещагино Пермского края стала звездой японского журнала Hollyway Kids Magazine. Фото 10-летней модели разместили на обложке апрельского выпуска издания. Как рассказали в администрации Верещагинского округа, в журнале девочка представила коллекцию джинсовой одежды дизайнера Janavesna. «В марте в Москве прошел концерт, где выступила дизайнер Janavesna. Диана приняла участие в модном показе, где была предоставлена новая коллекция „JEANS COUTURE“. Диана покорила всех! Прошла кастинг и попала на страницы токийского журнала Hollyway Kids Magazine», — сообщает мэрия в соцсети «ВКонтакте» со ссылкой на маму школьницы. Диана Стародуб учится в четвертом классе. В школе моделей она активно начала заниматься с ноября 2022 года, но уже не один раз демонстрировала одежду на различных показах мод.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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