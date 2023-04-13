В Челябинской области на поджигателей завели около 40 дел

14 апреля 2023 в 11:18 Размер текста - 17 +

Спецслужбы продолжают бороться с ландшафтными пожарами в регионе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Спустя два дня с момента введения в Челябинской области противопожарного режима на поджигателей завели около 40 административных дел. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. «Мы смотрим за соблюдаем законодательства. Есть ли минерализованные полосы, убран ли мусор и сухая растительность, внимательно следим за недопущением сжигания травы. К сожалению, не все благополучно. Только за два дня сотрудниками возбуждено 39 административных дел за нарушения требований пожарной безопасности», — приводит слова главного государственного инспектора Челябинска по пожарному надзору Андрея Окорокова. В пресс-службе ведомства отметили, что сотрудники лесной охраны устраивают рейды по садовым товариществам и частным секторам. Ежедневно находятся те, кто пренебрегает нормами безопасности при разведении огня. Ранее Челябинск накрыло дымкой от пожаров. Жители отметили, что воздух пропитан гарью, дышать в городе было тяжело. В Минэкологии отметили, что из-за этого предприятия будут снижать негативное воздействие на атмосферный воздух.

Спустя два дня с момента введения в Челябинской области противопожарного режима на поджигателей завели около 40 административных дел. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. «Мы смотрим за соблюдаем законодательства. Есть ли минерализованные полосы, убран ли мусор и сухая растительность, внимательно следим за недопущением сжигания травы. К сожалению, не все благополучно. Только за два дня сотрудниками возбуждено 39 административных дел за нарушения требований пожарной безопасности», — приводит слова главного государственного инспектора Челябинска по пожарному надзору Андрея Окорокова. В пресс-службе ведомства отметили, что сотрудники лесной охраны устраивают рейды по садовым товариществам и частным секторам. Ежедневно находятся те, кто пренебрегает нормами безопасности при разведении огня. Ранее Челябинск накрыло дымкой от пожаров. Жители отметили, что воздух пропитан гарью, дышать в городе было тяжело. В Минэкологии отметили, что из-за этого предприятия будут снижать негативное воздействие на атмосферный воздух.