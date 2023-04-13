13 апреля 2023

В Челябинской области на поджигателей завели около 40 дел

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС по тушению ландшафтных пожаров в Троицком районе. Челябинск, мчс, силовики, спасатели, тушение пожара, пожарные
Спецслужбы продолжают бороться с ландшафтными пожарами в регионе Фото:

Спустя два дня с момента введения в Челябинской области противопожарного режима на поджигателей завели около 40 административных дел. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«Мы смотрим за соблюдаем законодательства. Есть ли минерализованные полосы, убран ли мусор и сухая растительность, внимательно следим за недопущением сжигания травы. К сожалению, не все благополучно. Только за два дня сотрудниками возбуждено 39 административных дел за нарушения требований пожарной безопасности», — приводит слова главного государственного инспектора Челябинска по пожарному надзору Андрея Окорокова.

В пресс-службе ведомства отметили, что сотрудники лесной охраны устраивают рейды по садовым товариществам и частным секторам. Ежедневно находятся те, кто пренебрегает нормами безопасности при разведении огня.

Ранее Челябинск накрыло дымкой от пожаров. Жители отметили, что воздух пропитан гарью, дышать в городе было тяжело. В Минэкологии отметили, что из-за этого предприятия будут снижать негативное воздействие на атмосферный воздух.

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Спустя два дня с момента введения в Челябинской области противопожарного режима на поджигателей завели около 40 административных дел. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. «Мы смотрим за соблюдаем законодательства. Есть ли минерализованные полосы, убран ли мусор и сухая растительность, внимательно следим за недопущением сжигания травы. К сожалению, не все благополучно. Только за два дня сотрудниками возбуждено 39 административных дел за нарушения требований пожарной безопасности», — приводит слова главного государственного инспектора Челябинска по пожарному надзору Андрея Окорокова. В пресс-службе ведомства отметили, что сотрудники лесной охраны устраивают рейды по садовым товариществам и частным секторам. Ежедневно находятся те, кто пренебрегает нормами безопасности при разведении огня. Ранее Челябинск накрыло дымкой от пожаров. Жители отметили, что воздух пропитан гарью, дышать в городе было тяжело. В Минэкологии отметили, что из-за этого предприятия будут снижать негативное воздействие на атмосферный воздух.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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