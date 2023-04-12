Над Челябинском 13 апреля будет наблюдаться дым и ощущаться запах гари от ландшафтных пожаров. Об этом сообщили в пресс-службе минэкологии региона.
«Из-за ландшафтными пожаров в Челябинске и округе в разных районах города может наблюдаться образование дымки и ощущаться запах гари. Промышленные предприятия будут снижать негативное воздействие на атмосферный воздух, чтобы снизить негативное влияние», — уточнили в пресс-службе.
В Ведомстве сообщили, что спецслужбы проводят комплекс мероприятий по тушению и предотвращению ландшафтных пожаров. Ситуация находится на контроле служб.
В Челябинской области с 12 апреля введен особый противопожарный режим. Запрещено разводить костры, жечь сухую траву, бытовые отходы и мусор, вести иные пожароопасные работы.
Из-за большого количества ландшафтных пожаров, возникающих по всему региону, введен особый противопожарный режим
Над Челябинском 13 апреля будет наблюдаться дым и ощущаться запах гари от ландшафтных пожаров. Об этом сообщили в пресс-службе минэкологии региона. «Из-за ландшафтными пожаров в Челябинске и округе в разных районах города может наблюдаться образование дымки и ощущаться запах гари. Промышленные предприятия будут снижать негативное воздействие на атмосферный воздух, чтобы снизить негативное влияние», — уточнили в пресс-службе. В Ведомстве сообщили, что спецслужбы проводят комплекс мероприятий по тушению и предотвращению ландшафтных пожаров. Ситуация находится на контроле служб. В Челябинской области с 12 апреля введен особый противопожарный режим. Запрещено разводить костры, жечь сухую траву, бытовые отходы и мусор, вести иные пожароопасные работы.