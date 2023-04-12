12 апреля 2023

Над Челябинском завис смог от дыма пожаров. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения по тушению ландшафтных пожаров. Челябинск
Дым и запах гари от пожаров в городе и округе доходит до разных районов Челябинска Фото:

Над Челябинском 13 апреля будет наблюдаться дым и ощущаться запах гари от ландшафтных пожаров. Об этом сообщили в пресс-службе минэкологии региона.

«Из-за ландшафтными пожаров в Челябинске и округе в разных районах города может наблюдаться образование дымки и ощущаться запах гари. Промышленные предприятия будут снижать негативное воздействие на атмосферный воздух, чтобы снизить негативное влияние», — уточнили в пресс-службе.

В Ведомстве сообщили, что спецслужбы проводят комплекс мероприятий по тушению и предотвращению ландшафтных пожаров. Ситуация находится на контроле служб.

В Челябинской области с 12 апреля введен особый противопожарный режим. Запрещено разводить костры, жечь сухую траву, бытовые отходы и мусор, вести иные пожароопасные работы.

Учения по тушению ландшафтных пожаров. Челябинск
Из-за большого количества ландшафтных пожаров, возникающих по всему региону, введен особый противопожарный режим
Фото:
Учения по тушению ландшафтных пожаров. Челябинск
Специализированные службы контролируют ситуацию с пожарами
Фото:

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Над Челябинском 13 апреля будет наблюдаться дым и ощущаться запах гари от ландшафтных пожаров. Об этом сообщили в пресс-службе минэкологии региона. «Из-за ландшафтными пожаров в Челябинске и округе в разных районах города может наблюдаться образование дымки и ощущаться запах гари. Промышленные предприятия будут снижать негативное воздействие на атмосферный воздух, чтобы снизить негативное влияние», — уточнили в пресс-службе. В Ведомстве сообщили, что спецслужбы проводят комплекс мероприятий по тушению и предотвращению ландшафтных пожаров. Ситуация находится на контроле служб. В Челябинской области с 12 апреля введен особый противопожарный режим. Запрещено разводить костры, жечь сухую траву, бытовые отходы и мусор, вести иные пожароопасные работы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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