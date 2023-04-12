Над Челябинском завис смог от дыма пожаров. Фото

13 апреля 2023 в 09:47 Размер текста - 17 +

Дым и запах гари от пожаров в городе и округе доходит до разных районов Челябинска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Над Челябинском 13 апреля будет наблюдаться дым и ощущаться запах гари от ландшафтных пожаров. Об этом сообщили в пресс-службе минэкологии региона. «Из-за ландшафтными пожаров в Челябинске и округе в разных районах города может наблюдаться образование дымки и ощущаться запах гари. Промышленные предприятия будут снижать негативное воздействие на атмосферный воздух, чтобы снизить негативное влияние», — уточнили в пресс-службе. В Ведомстве сообщили, что спецслужбы проводят комплекс мероприятий по тушению и предотвращению ландшафтных пожаров. Ситуация находится на контроле служб. В Челябинской области с 12 апреля введен особый противопожарный режим. Запрещено разводить костры, жечь сухую траву, бытовые отходы и мусор, вести иные пожароопасные работы. Из-за большого количества ландшафтных пожаров, возникающих по всему региону, введен особый противопожарный режим Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Специализированные службы контролируют ситуацию с пожарами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Над Челябинском 13 апреля будет наблюдаться дым и ощущаться запах гари от ландшафтных пожаров. Об этом сообщили в пресс-службе минэкологии региона. «Из-за ландшафтными пожаров в Челябинске и округе в разных районах города может наблюдаться образование дымки и ощущаться запах гари. Промышленные предприятия будут снижать негативное воздействие на атмосферный воздух, чтобы снизить негативное влияние», — уточнили в пресс-службе. В Ведомстве сообщили, что спецслужбы проводят комплекс мероприятий по тушению и предотвращению ландшафтных пожаров. Ситуация находится на контроле служб. В Челябинской области с 12 апреля введен особый противопожарный режим. Запрещено разводить костры, жечь сухую траву, бытовые отходы и мусор, вести иные пожароопасные работы.