Курганскому мясокомбинату грозит штраф за этикетки, похожие на тушенку конкурента

14 апреля 2023 в 13:44 Размер текста - 17 +

Курганский мясокомбинат оштрафовали за маркировку продукции Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганский мясокомбинат могут оштрафовать за этикетки тушенки, которые похожи на аналогичную продукцию конкурента из города Орел. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной антимонопольной службы. «Как установила служба, этикетка мясных консервов серии «Семейный запас» мясокомбината имеет признаки сходства с этикеткой тушеной говядины «Семейный бюджет», которую с 2011 года производит «Орелпродукт». Таким образом, деятельность ООО «Курганский мясокомбинат «Стандарт» может быть направлена на получение преимуществ за счет использования сложившейся на рынке репутации конкурента», — сообщили в ведомстве. Специалисты изучат действия компании на предмет недобросовестной конкуренции. Если нарушения будут установлены, мясокомбинат получит предписание для их устранения и штраф, сообщает ФАС. Ранее URA.RU писало, что в передаче «Первого канала» «Контрольная закупка» оценили тушенку из Кургана. Проверку проводили эксперт Роспотребнадзора и специалист министерства агропромкомплекса.

Курганский мясокомбинат могут оштрафовать за этикетки тушенки, которые похожи на аналогичную продукцию конкурента из города Орел. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной антимонопольной службы. «Как установила служба, этикетка мясных консервов серии «Семейный запас» мясокомбината имеет признаки сходства с этикеткой тушеной говядины «Семейный бюджет», которую с 2011 года производит «Орелпродукт». Таким образом, деятельность ООО «Курганский мясокомбинат «Стандарт» может быть направлена на получение преимуществ за счет использования сложившейся на рынке репутации конкурента», — сообщили в ведомстве. Специалисты изучат действия компании на предмет недобросовестной конкуренции. Если нарушения будут установлены, мясокомбинат получит предписание для их устранения и штраф, сообщает ФАС. Ранее URA.RU писало, что в передаче «Первого канала» «Контрольная закупка» оценили тушенку из Кургана. Проверку проводили эксперт Роспотребнадзора и специалист министерства агропромкомплекса.