13 апреля 2023

Курганскому мясокомбинату грозит штраф за этикетки, похожие на тушенку конкурента

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Курган, мясная консерва, банка консервы, консерва
Курганский мясокомбинат оштрафовали за маркировку продукции Фото:

Курганский мясокомбинат могут оштрафовать за этикетки тушенки, которые похожи на аналогичную продукцию конкурента из города Орел. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной антимонопольной службы.

«Как установила служба, этикетка мясных консервов серии «Семейный запас» мясокомбината имеет признаки сходства с этикеткой тушеной говядины «Семейный бюджет», которую с 2011 года производит «Орелпродукт». Таким образом, деятельность ООО «Курганский мясокомбинат «Стандарт» может быть направлена на получение преимуществ за счет использования сложившейся на рынке репутации конкурента», — сообщили в ведомстве.

Специалисты изучат действия компании на предмет недобросовестной конкуренции. Если нарушения будут установлены, мясокомбинат получит предписание для их устранения и штраф, сообщает ФАС.

Ранее URA.RU писало, что в передаче «Первого канала» «Контрольная закупка» оценили тушенку из Кургана. Проверку проводили эксперт Роспотребнадзора и специалист министерства агропромкомплекса.

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Курганский мясокомбинат могут оштрафовать за этикетки тушенки, которые похожи на аналогичную продукцию конкурента из города Орел. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной антимонопольной службы. «Как установила служба, этикетка мясных консервов серии «Семейный запас» мясокомбината имеет признаки сходства с этикеткой тушеной говядины «Семейный бюджет», которую с 2011 года производит «Орелпродукт». Таким образом, деятельность ООО «Курганский мясокомбинат «Стандарт» может быть направлена на получение преимуществ за счет использования сложившейся на рынке репутации конкурента», — сообщили в ведомстве. Специалисты изучат действия компании на предмет недобросовестной конкуренции. Если нарушения будут установлены, мясокомбинат получит предписание для их устранения и штраф, сообщает ФАС. Ранее URA.RU писало, что в передаче «Первого канала» «Контрольная закупка» оценили тушенку из Кургана. Проверку проводили эксперт Роспотребнадзора и специалист министерства агропромкомплекса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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