Челябинский депутат Госдумы предложила отменить рекламу в военные праздники

Депутат Госдумы от Челябинской области Яна Лантратова предложила ввести дни без рекламы на телевидении в памятные дни. Лантратова считает, что из-за рекламы теряется общий патриотический посыл.
«Необходимо ввести „дни без рекламы“ на ТВ в памятные даты. Например, в День Победы, День защитника Отечества, День памяти и скорби. С таким предложением обратилась к главе Минцифры Максуту Шадаеву», — сообщила депутат в своем telegram-канале.
Лантратова написала, что к ней неоднократно обращались из ветеранских и патриотических организаций. Представители общественности отмечали неэтичность и несоответствие реклам общему посылу патриотизма. Политик также уточнила, что коммерческие ролики в исторические даты наносят большой ущерб воспитанию подрастающего поколения.
«Есть и альтернативный вариант — дни социальной рекламы. В те же даты будет демонстрироваться прославление героизма наших воинов, продвижение традиционных духовно-нравственных ценностей, воспитание молодежи», — предложила Лантратова.
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