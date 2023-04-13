13 апреля 2023

Челябинский депутат Госдумы предложила отменить рекламу в военные праздники

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Лантратова Яна. Челябинск, лантратова яна
Лантратова считает, что реклама на ТВ в памятные дни наносит ущерб воспитанию детей Фото:

Депутат Госдумы от Челябинской области Яна Лантратова предложила ввести дни без рекламы на телевидении в памятные дни. Лантратова считает, что из-за рекламы теряется общий патриотический посыл.

«Необходимо ввести „дни без рекламы“ на ТВ в памятные даты. Например, в День Победы, День защитника Отечества, День памяти и скорби. С таким предложением обратилась к главе Минцифры Максуту Шадаеву», — сообщила депутат в своем telegram-канале.

Лантратова написала, что к ней неоднократно обращались из ветеранских и патриотических организаций. Представители общественности отмечали неэтичность и несоответствие реклам общему посылу патриотизма. Политик также уточнила, что коммерческие ролики в исторические даты наносят большой ущерб воспитанию подрастающего поколения.

«Есть и альтернативный вариант — дни социальной рекламы. В те же даты будет демонстрироваться прославление героизма наших воинов, продвижение традиционных духовно-нравственных ценностей, воспитание молодежи», — предложила Лантратова.

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Депутат Госдумы от Челябинской области Яна Лантратова предложила ввести дни без рекламы на телевидении в памятные дни. Лантратова считает, что из-за рекламы теряется общий патриотический посыл. «Необходимо ввести „дни без рекламы“ на ТВ в памятные даты. Например, в День Победы, День защитника Отечества, День памяти и скорби. С таким предложением обратилась к главе Минцифры Максуту Шадаеву», — сообщила депутат в своем telegram-канале. Лантратова написала, что к ней неоднократно обращались из ветеранских и патриотических организаций. Представители общественности отмечали неэтичность и несоответствие реклам общему посылу патриотизма. Политик также уточнила, что коммерческие ролики в исторические даты наносят большой ущерб воспитанию подрастающего поколения. «Есть и альтернативный вариант — дни социальной рекламы. В те же даты будет демонстрироваться прославление героизма наших воинов, продвижение традиционных духовно-нравственных ценностей, воспитание молодежи», — предложила Лантратова.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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