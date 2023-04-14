Путин встретит Пасху в храме и с куличами

У Владимира Путина будут на столе куличи, заявил Дмитрий Песков
Президент России Владимир Путин встретит Пасху в Храме Христа Спасителя. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Также он добавил, что Путин, как и все христиане, будет есть кулич и пасхальные яйца.
«Завтра президент будет на пасхальном богослужении. Он будет в Храме Христа Спасителя», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Песков добавил, что на праздничном столе Путина будут пасхальные яйца и кулич. Сам пресс-секретарь и его семья встретят Пасху, как и все православные.
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