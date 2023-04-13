Пермяк сообщил в полицию о трупе соседа, пролежавшем в квартире пять лет

14 апреля 2023 в 15:10 Размер текста - 17 +

Соседи умершего пенсионера сообщили о случившемся в полицию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В городе Лысьва Пермского края житель дома №97 по улице Трактовой обнаружил в соседней квартире труп, пролежавший около пяти лет. О случившемся мужчина сообщил в полицию, пишут СМИ. «12 апреля в одной из квартир по улице Трактовой, 97 в Лысьве нашли труп человека. По словам соседей, он пролежал там около пяти лет. Умершему было около 70 лет. В кармане его одежды полиция нашла платежки за квартиру от 2017 года», — пишет «Комсомольская правда». Один из соседей рассказал, что за все это время жильцы дома не чувствовали трупного запаха. Судьбой пенсионера родственники почти не интересовались, отмечает издание: «Давно приходил родственник умершего, интересовался: видели — не видели. Но в квартиру так и не попал». Источник в правоохранительных органах подтвердил информацию об обнаружении умершего, сейчас полиция разбирается в причинах смерти мужчины.

В городе Лысьва Пермского края житель дома №97 по улице Трактовой обнаружил в соседней квартире труп, пролежавший около пяти лет. О случившемся мужчина сообщил в полицию, пишут СМИ. «12 апреля в одной из квартир по улице Трактовой, 97 в Лысьве нашли труп человека. По словам соседей, он пролежал там около пяти лет. Умершему было около 70 лет. В кармане его одежды полиция нашла платежки за квартиру от 2017 года», — пишет «Комсомольская правда». Один из соседей рассказал, что за все это время жильцы дома не чувствовали трупного запаха. Судьбой пенсионера родственники почти не интересовались, отмечает издание: «Давно приходил родственник умершего, интересовался: видели — не видели. Но в квартиру так и не попал». Источник в правоохранительных органах подтвердил информацию об обнаружении умершего, сейчас полиция разбирается в причинах смерти мужчины.