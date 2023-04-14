На деньги российского миллиардера преобразят исторический центр Соликамска

Исторический квартал Соликамска изменится благодаря фонду Потанина

Грант от фонд Владимира Потанина поможет Соликамску Фото: Официальный сайт президента РФ © URA.RU

В Соликамске исторический центр в ближайший год преобразится благодаря гранту, который местный краеведческий музей выиграл в конкурсе фонда Владимира Потанина. Как рассказали URA.RU в музее, его филиалы размещаются в нескольких зданиях, поэтому на деньги, полученные от фонда миллиардера, преобразят не только помещения, но и весь исторический квартал. В рамках проекта «Быть в Центре» на улицах города, в частности, появятся различные инсталляции и стенды, понятная навигация.

«Потенциальный посетитель музея, прогуливаясь по историческому центру, почувствует свою причастность к месту. Около уличных инсталляций сделает памятное селфи. Прочитав про историю меценатства на уличных стендах или послушав аудио-истории, задумается о культурной ценности и о личном вкладе в развитие города», — описывает идею проекта заведующая отделом музея по научно-просветительской работе Ирина Рудик. Все элементы будут доступны людям с особенностями здоровья — снабжены тифлоаудиогидами, рельефно-графическими элементами.

Главным партнером проекта станет пермский дизайнер Юлия Морохина, которая ранее уже занималась преображением музейных пространств. Кроме того, к работе привлекут творческих горожан и других специалистов креативной индустрии.

Ранее URA.RU рассказывало, что Соликамский краеведческий музей победил в конкурсе «Креативный музей», который организовал фонд российского миллиардера Владимира Потанина. На проект «Быть в Центре» музей получил 3,436 млн рублей.