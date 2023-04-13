Музей Соликамска выиграл грант от российского миллиардера

Соликамский краеведческий музей получит почти 3,5 млн рублей от фонда Потанина

Деньги пойдут на новый проект музея «Быть в Центре» Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Соликамский краеведческий музей Пермского края стал победителем конкурса «Креативный музей», который организовал фонд российского миллиардера Владимира Потанина. В фонде пояснили, что грант в 3,436 млн рублей получит музей на свой проект «Быть в Центре».

«Муниципальное бюджетное учреждение культуры „Соликамский краеведческий музей“. Проект „Быть в Центре“. Сумма: 3 436 000 рублей», — говорится в списке победителей на сайте фонда Потанина.

На официальных ресурсах музея о проекте «Быть в Центре» подробности не сообщаются. Телефоны учреждения не отвечают. Ранее URA.RU рассказывало, что студенты классического и политехнического университетов Перми подавали заявки на получение именной стипендии Потанина.