Музей Соликамска выиграл грант от российского миллиардера

Соликамский краеведческий музей получит почти 3,5 млн рублей от фонда Потанина
© Служба новостей «URA.RU»
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Деньги пойдут на новый проект музея «Быть в Центре» Фото:

Соликамский краеведческий музей Пермского края стал победителем конкурса «Креативный музей», который организовал фонд российского миллиардера Владимира Потанина. В фонде пояснили, что грант в 3,436 млн рублей получит музей на свой проект «Быть в Центре».

«Муниципальное бюджетное учреждение культуры „Соликамский краеведческий музей“. Проект „Быть в Центре“. Сумма: 3 436 000 рублей», — говорится в списке победителей на сайте фонда Потанина.

На официальных ресурсах музея о проекте «Быть в Центре» подробности не сообщаются. Телефоны учреждения не отвечают. Ранее URA.RU рассказывало, что студенты классического и политехнического университетов Перми подавали заявки на получение именной стипендии Потанина.

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Соликамский краеведческий музей Пермского края стал победителем конкурса «Креативный музей», который организовал фонд российского миллиардера Владимира Потанина. В фонде пояснили, что грант в 3,436 млн рублей получит музей на свой проект «Быть в Центре». «Муниципальное бюджетное учреждение культуры „Соликамский краеведческий музей“. Проект „Быть в Центре“. Сумма: 3 436 000 рублей», — говорится в списке победителей на сайте фонда Потанина. На официальных ресурсах музея о проекте «Быть в Центре» подробности не сообщаются. Телефоны учреждения не отвечают. Ранее URA.RU рассказывало, что студенты классического и политехнического университетов Перми подавали заявки на получение именной стипендии Потанина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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