У свердловчанки, просившей помощи на «Первом канале», опека забрала пятерых детей

14 апреля 2023 в 18:37 Размер текста - 17 +

Виктория Земляная воспитывала пятерых приемных детей, пока опека их не изъяла Фото: Размик Закарян © URA.RU В поселке Белоярском (Свердловская область) сотрудники опеки забрали пятого приемного ребенка у матери. Четырнадцатилетнюю девочку поместили в детский дом. Об этом URA.RU рассказала многодетная мать Виктория Земляная. По словам женщины, органы опеки пошли на принцип, и отобрали у нее всех пятерых приемных детей. «Вчера органы опеки забрали у меня пятого приемного ребенка — дочку Киру. Она уже подросток, ей 14 лет. Я выиграла суд последний, но опека подала апелляцию, и суд ее удовлетворил. В итоге все мои дети находятся в детском доме. И я уверена, что, принимая такие решения, никто не думал о детях. Это месть мне за то, что я придала ситуацию огласке в СМИ, пошла на федеральный канал. Других причин этим бесчеловечным действиям нет», — посетовала многодетная свердловчанка. По словам Земляной, данная ситуация полностью выбила ее из сил. «Понимаете я осталась один на один в такой страшной ситуации. С рождения растишь детей, всю душу вкладываешь, жизни своей без них не представляешь. А потом приходят люди, облеченные властью, и начинают творить все, что захотят. И управы на них нет никакой. От местных властей я ничего не жду. Помощи от уполномоченного по правам ребенка ждать нет смысла. То же самое и с остальными народными избранниками. Единственное, что мне остается — встать на Красной площади, чтобы президент узнал о том, что происходит в регионе. И как работают органы опеки, и все сопряженные с данным ведомством структуры», — отметила женщина. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в территориальную комиссию Белоярского района по делам несовершеннолетних и защите их прав. На звонок журналиста агентства никто не ответил. Ранее URA.RU писало, что многодетная свердловчанка, у которой забрали приемных детей, раскритиковала гостей «Мужское и женское». Чиновники, юристы и общественники обещали помочь женщине, но после выпуска ток-шоу забыли о ней. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В поселке Белоярском (Свердловская область) сотрудники опеки забрали пятого приемного ребенка у матери. Четырнадцатилетнюю девочку поместили в детский дом. Об этом URA.RU рассказала многодетная мать Виктория Земляная. По словам женщины, органы опеки пошли на принцип, и отобрали у нее всех пятерых приемных детей. «Вчера органы опеки забрали у меня пятого приемного ребенка — дочку Киру. Она уже подросток, ей 14 лет. Я выиграла суд последний, но опека подала апелляцию, и суд ее удовлетворил. В итоге все мои дети находятся в детском доме. И я уверена, что, принимая такие решения, никто не думал о детях. Это месть мне за то, что я придала ситуацию огласке в СМИ, пошла на федеральный канал. Других причин этим бесчеловечным действиям нет», — посетовала многодетная свердловчанка. По словам Земляной, данная ситуация полностью выбила ее из сил. «Понимаете я осталась один на один в такой страшной ситуации. С рождения растишь детей, всю душу вкладываешь, жизни своей без них не представляешь. А потом приходят люди, облеченные властью, и начинают творить все, что захотят. И управы на них нет никакой. От местных властей я ничего не жду. Помощи от уполномоченного по правам ребенка ждать нет смысла. То же самое и с остальными народными избранниками. Единственное, что мне остается — встать на Красной площади, чтобы президент узнал о том, что происходит в регионе. И как работают органы опеки, и все сопряженные с данным ведомством структуры», — отметила женщина. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в территориальную комиссию Белоярского района по делам несовершеннолетних и защите их прав. На звонок журналиста агентства никто не ответил. Ранее URA.RU писало, что многодетная свердловчанка, у которой забрали приемных детей, раскритиковала гостей «Мужское и женское». Чиновники, юристы и общественники обещали помочь женщине, но после выпуска ток-шоу забыли о ней.