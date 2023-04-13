Родители учеников бьют тревогу из-за расформирования школы в ЯНАО

Родители учеников просят вернуть детей в старую школу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Губкинского (ЯНАО) бьют тревогу из-за того, что власти намерены расформировать городскую школу № 6. Как написали родители в соцсетях, отремонтированное здание школы отдадут старшим классам. При этом им обещали, что после ремонта дети вернуться учиться в обновленное учебное заведение.

«Мы, родители школы № 6 г. Губкинского, просим не расформировывать ее. В течении двух лет наши дети были в „гостях“ в Лицее, терпели второстепенный приоритет перед хозяевами, были благодарны за гостеприимство, ждали свое новое отремонтированное здание. Но было принято решение, что наше здание будет передано для обучения старшим классам, а наши дети остаются в 5-й школе и объединяются вместе с ней. Учителей, естественно, так много будет не нужно. Детей наших уже обещают „перевоспитать“. Дети и родители готовы ждать еще сколько потребуется. Дайте нам, пожалуйста, новое здание, не расформировывайте школу, не лишайте учеников их любимых учителей, не рушьте дружный коллектив», — написал анонимно автор.

Родители учеников в комментариях поддержали автора. Некоторые предложили писать коллективную жалобу в правительство региона. «Бедные детки, пинают их как мячик из одной школы в другую!» — написала Юлия Григорьева. «Нас два года публично кормили обещаниями, что школа вернется в свое обновленное здание. Дети будут учиться в комфортных условиях и, самое главное, все в первую смену! Где все эти обещания?» — добавила Ирина Гоношилина.

Как сообщили агентству в управлении образования Губкинского, родителей заверили, что реструктуризация образовательных учреждений города направлена на повышение качества образования школьников. Реновация здания школы №6 действительно планировалась. Но ситуация поменялась, город создает старшую школу.

«В условиях строительства двух новых зданий школ в 6-м и 17-м микрорайоне и отсутствия достаточного количества площадей для размещения всех существующих школ принято решение о соединении 6-й школы и лицея, 3-й и 4-й школ. Здания лицея и 6-й школы находятся в шаговой доступности, поэтому проблемы отдаленности школы от места жительства учащихся не возникает. Что касается старшей школы, она должна быть возглавлена эффективным грамотным руководителем. Для всех учреждений руководители и педагоги подбираются на основе анализа их профессиональных, деловых и человеческих качеств», — добавили там.