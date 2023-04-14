Из Челябинска поедут дополнительные поезда в Миасс и Верхний Уфалей

14 апреля 2023 в 17:00 Размер текста - 17 +

Дополнительные поезда до 15 октября будут ездить в Миасс и Верхний Уфалей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU С вокзала в Челябинске запустят дополнительные поезда. Как сообщили в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД), составы начнут курсировать с 15 апреля. «С 15 апреля назначены дополнительные летние пригородные поезда на ЮУЖД. Будут курсировать до 15 октября сообщениями Челябинск — Миасс-1 и Челябинск — Верхний Уфалей», — отметили на железной дороге. Также количество вагонов увеличили в составе ряда поездов других направлений. Вагоны прибавятся в поездах следованием из Челябинска в Миасс и из Челябинска в Шумиху. На небольших остановочных пунктах железнодорожники ввели дополнительные остановки. Проездные билеты можно оформить в пригородных кассах, терминалах самообслуживания и мобильном приложении «РЖД Пассажирам». В ЮУЖД напомнили, что продажа открывается за 10 дней до даты отправления поезда.

С вокзала в Челябинске запустят дополнительные поезда. Как сообщили в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД), составы начнут курсировать с 15 апреля. «С 15 апреля назначены дополнительные летние пригородные поезда на ЮУЖД. Будут курсировать до 15 октября сообщениями Челябинск — Миасс-1 и Челябинск — Верхний Уфалей», — отметили на железной дороге. Также количество вагонов увеличили в составе ряда поездов других направлений. Вагоны прибавятся в поездах следованием из Челябинска в Миасс и из Челябинска в Шумиху. На небольших остановочных пунктах железнодорожники ввели дополнительные остановки. Проездные билеты можно оформить в пригородных кассах, терминалах самообслуживания и мобильном приложении «РЖД Пассажирам». В ЮУЖД напомнили, что продажа открывается за 10 дней до даты отправления поезда.