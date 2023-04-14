Из Челябинска поедут дополнительные поезда в Миасс и Верхний Уфалей

С вокзала в Челябинске запустят дополнительные поезда. Как сообщили в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД), составы начнут курсировать с 15 апреля.
«С 15 апреля назначены дополнительные летние пригородные поезда на ЮУЖД. Будут курсировать до 15 октября сообщениями Челябинск — Миасс-1 и Челябинск — Верхний Уфалей», — отметили на железной дороге.
Также количество вагонов увеличили в составе ряда поездов других направлений. Вагоны прибавятся в поездах следованием из Челябинска в Миасс и из Челябинска в Шумиху.
На небольших остановочных пунктах железнодорожники ввели дополнительные остановки. Проездные билеты можно оформить в пригородных кассах, терминалах самообслуживания и мобильном приложении «РЖД Пассажирам». В ЮУЖД напомнили, что продажа открывается за 10 дней до даты отправления поезда.
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