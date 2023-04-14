Из Челябинска поедут дополнительные поезда в Миасс и Верхний Уфалей

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Роспотребнадзор на ЖД вокзале. Челябинск, электричка, электропоезд, ржд, жд вокзал челябинск, пригородный поезд
Дополнительные поезда до 15 октября будут ездить в Миасс и Верхний Уфалей Фото:

С вокзала в Челябинске запустят дополнительные поезда. Как сообщили в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД), составы начнут курсировать с 15 апреля.

«С 15 апреля назначены дополнительные летние пригородные поезда на ЮУЖД. Будут курсировать до 15 октября сообщениями Челябинск — Миасс-1 и Челябинск — Верхний Уфалей», — отметили на железной дороге.

Также количество вагонов увеличили в составе ряда поездов других направлений. Вагоны прибавятся в поездах следованием из Челябинска в Миасс и из Челябинска в Шумиху.

На небольших остановочных пунктах железнодорожники ввели дополнительные остановки. Проездные билеты можно оформить в пригородных кассах, терминалах самообслуживания и мобильном приложении «РЖД Пассажирам». В ЮУЖД напомнили, что продажа открывается за 10 дней до даты отправления поезда.

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С вокзала в Челябинске запустят дополнительные поезда. Как сообщили в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД), составы начнут курсировать с 15 апреля. «С 15 апреля назначены дополнительные летние пригородные поезда на ЮУЖД. Будут курсировать до 15 октября сообщениями Челябинск — Миасс-1 и Челябинск — Верхний Уфалей», — отметили на железной дороге. Также количество вагонов увеличили в составе ряда поездов других направлений. Вагоны прибавятся в поездах следованием из Челябинска в Миасс и из Челябинска в Шумиху. На небольших остановочных пунктах железнодорожники ввели дополнительные остановки. Проездные билеты можно оформить в пригородных кассах, терминалах самообслуживания и мобильном приложении «РЖД Пассажирам». В ЮУЖД напомнили, что продажа открывается за 10 дней до даты отправления поезда.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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