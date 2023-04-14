Омбудсмен Мороков: екатеринбургской школой, где насиловали детей, руководил профессионал

14 апреля 2023 в 17:09 Размер текста - 17 +

Игорь Мороков взял ситуацию в школе на контроль Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Изнасилования в спецшколе Екатеринбурга Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков рассказал, что лично был знаком с директором закрытой екатеринбургской спецшколы №124, где жаловались на порки и изнасилования, и считает ее достойным педагогом и профессиональным руководителем. Об этом он рассказал в разговоре с журналистами. «Эту школу я знаю и очень давно знаю ее директора Наталью Яковлевну — еще с тех пор, когда она была директором детского дома в Первоуральске. Я ее знаю как достойного педагога, нормального руководителя», — цитирует Морокова газета «Комсомольская правда — Екатеринбург». Омбудсмен подчеркнул, что ранее проводил встречи с воспитанниками школы, в том числе в неформальной обстановке. По его словам, по эмоциональной обстановке таких встреч сложно было сказать, что дети сталкиваются с какими-то трудностями. Омбудсмен подчеркнул, что делом занимается Следственный комитет, и силовики разберутся в ситуации. Информация о насилии в школе появилась утром 14 апреля. По сообщениям источника, там с подачи воспитателя проводились «товарищеские суды» с насильственными действиями. Одного из подростков, причастных к этому, отправили в СИЗО.

Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков рассказал, что лично был знаком с директором закрытой екатеринбургской спецшколы №124, где жаловались на порки и изнасилования, и считает ее достойным педагогом и профессиональным руководителем. Об этом он рассказал в разговоре с журналистами. «Эту школу я знаю и очень давно знаю ее директора Наталью Яковлевну — еще с тех пор, когда она была директором детского дома в Первоуральске. Я ее знаю как достойного педагога, нормального руководителя», — цитирует Морокова газета «Комсомольская правда — Екатеринбург». Омбудсмен подчеркнул, что ранее проводил встречи с воспитанниками школы, в том числе в неформальной обстановке. По его словам, по эмоциональной обстановке таких встреч сложно было сказать, что дети сталкиваются с какими-то трудностями. Омбудсмен подчеркнул, что делом занимается Следственный комитет, и силовики разберутся в ситуации. Информация о насилии в школе появилась утром 14 апреля. По сообщениям источника, там с подачи воспитателя проводились «товарищеские суды» с насильственными действиями. Одного из подростков, причастных к этому, отправили в СИЗО.