13 апреля 2023

В Перми мэрия и девелопер обменяются землей для стройки школы и ЖК

© Служба новостей «URA.RU»
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Договор мены позволит построить в центре города школу и жилой комплекс Фото:

Мэрия Перми и ООО СЗ «Молот», которое является структурой строительной группы компаний ПМД, подписали договор мены земельных участков в квартале у Центрального рынка. Речь идет о территории, ограниченной улицами Пушкина, Попова, Борчанинова и Луначарского. Власти намерены построить школу между ЖК «Доминант» и «Эволюция», а ПМД — жилой комплекс вблизи улицы Пушкина.

«Пермские власти передадут в собственность застройщика четыре участка в этом квартале общей площадью 1,03 га. Взамен ПМД передаст мэрии четыре равноценных участка в 1,02 га на этой же территории. Администрация и девелопер обменяются землями, чтобы возвести возле рынка школу высотой не более четырех этажей, а также жилье и нежилые объекты», — сообщает «Коммерсант-Пермь».

По данным издания, после всех организационных процедур, власти Перми начнут формировать участки для возведения школы. Уже утверждены проекты планировки и межевания территории, ограниченной улицами Попова, Пушкина, Борчанинова и Луначарского. В планах девелопера — строительство жилого комплекса с детскими площадками и необходимым благоустройством.

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Мэрия Перми и ООО СЗ «Молот», которое является структурой строительной группы компаний ПМД, подписали договор мены земельных участков в квартале у Центрального рынка. Речь идет о территории, ограниченной улицами Пушкина, Попова, Борчанинова и Луначарского. Власти намерены построить школу между ЖК «Доминант» и «Эволюция», а ПМД — жилой комплекс вблизи улицы Пушкина. «Пермские власти передадут в собственность застройщика четыре участка в этом квартале общей площадью 1,03 га. Взамен ПМД передаст мэрии четыре равноценных участка в 1,02 га на этой же территории. Администрация и девелопер обменяются землями, чтобы возвести возле рынка школу высотой не более четырех этажей, а также жилье и нежилые объекты», — сообщает «Коммерсант-Пермь». По данным издания, после всех организационных процедур, власти Перми начнут формировать участки для возведения школы. Уже утверждены проекты планировки и межевания территории, ограниченной улицами Попова, Пушкина, Борчанинова и Луначарского. В планах девелопера — строительство жилого комплекса с детскими площадками и необходимым благоустройством.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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