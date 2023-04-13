В Перми мэрия и девелопер обменяются землей для стройки школы и ЖК

Мэрия Перми и ООО СЗ «Молот», которое является структурой строительной группы компаний ПМД, подписали договор мены земельных участков в квартале у Центрального рынка. Речь идет о территории, ограниченной улицами Пушкина, Попова, Борчанинова и Луначарского. Власти намерены построить школу между ЖК «Доминант» и «Эволюция», а ПМД — жилой комплекс вблизи улицы Пушкина.
«Пермские власти передадут в собственность застройщика четыре участка в этом квартале общей площадью 1,03 га. Взамен ПМД передаст мэрии четыре равноценных участка в 1,02 га на этой же территории. Администрация и девелопер обменяются землями, чтобы возвести возле рынка школу высотой не более четырех этажей, а также жилье и нежилые объекты», — сообщает «Коммерсант-Пермь».
По данным издания, после всех организационных процедур, власти Перми начнут формировать участки для возведения школы. Уже утверждены проекты планировки и межевания территории, ограниченной улицами Попова, Пушкина, Борчанинова и Луначарского. В планах девелопера — строительство жилого комплекса с детскими площадками и необходимым благоустройством.
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