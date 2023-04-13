Пасха в 2023 году отмечается 16 апреля Фото: Илья Московец © URA.RU

В Ханты-Мансийске 16 апреля пройдет концерт, а Сургутский историко-культурный центр подготовил праздничную ярмарку. Об этих и других пасхальных мероприятиях крупнейших городов ХМАО в афише URA.RU.

Ханты-Мансийск

«16 апреля 2023 года, в праздник Светлого Христова Воскресения, в большом зале концертно-театрального центра „Югра-Классик“ Ханты-Мансийска состоится праздничный спектакль „Верую“, посвященный празднику Пасхи. Спектакль подготовлен силами прихожан храмов города и учащихся православной гимназии. Начало в 18:00», — говорится на сайте Югорской епархии.

Ночное богослужение в Ханты-Мансийске начнется 15 апреля в 20:00 часов и продлится до 04:00. Оно запланировано в кафедральном соборе Воскресения Христова по улице Гагарина. «С целью организации дополнительных парковочных мест, на автомобильной дороге от дома №26 по улице Гагарина при движении с улицы Энгельса в сторону улицы Свободы планируется ограничение дорожного движения», — сообщается на сайте мэрии Ханты-Мансийска.

Нижневартовск

Праздничные богослужения и крестный ход в Нижневартовске начнутся 15 апреля в 23:15. «Для тех, кто не сможет принять участие в ночном богослужении, в храме Рождества Христова будет организована еще одна праздничная литургия. Она состоится 16 апреля в 9 часов утра», — говорится на сайте администрации Нижневартовска.

При этом освящение пасхальной снеди пройдет как в субботу и воскресенье. В Нижневартовске будут открыты шесть храмов. «В связи с усиленными мерами антитеррористической защищенности при входе на территории храмов будут установлены рамки металлодетекторов (при необходимости возможен личный досмотр граждан)», — добавляют власти.

Сургут

В Сургуте праздничные богослужения начинаются 16 апреля в полночь. А освящение куличей в храмах начнется уже в субботу с 12:00 до 18:00. «После праздничного Богослужения тоже будем освящать. И в воскресение с 9 утра до 15:00», — говорится в группе Свято Троицкого кафедрального собора.

При этом сургутяне могут прийти и в историко-культурный центр, где также будет празднование Пасхи. «В программе: освящение пасхальной снеди, выставка-ярмарка пасхальной сувенирной продукции мастеров декоративно-прикладного творчества, познавательно-игровая программа „Пасхальный день календаря“ и мастер-класс „Пасхальный куличик“», — говорится в группе администрации «ВКонтакте».