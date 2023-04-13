13 апреля 2023

На месторождении в ХМАО погиб машинист подъемного агрегата

© Служба новостей «URA.RU»
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Трагедия произошла на Самотлорском месторождении Фото:

На Самотлорском месторождении (ХМАО) погиб машинист подъемного агрегата нефтесервисной организации «ИНКОМнефть». Очевидец происшествия рассказал, что нефтяник упал с мачты подъемника, когда поправлял оборудование.

«Машинист поднялся на мачту подъемника без страховки, чтобы поправить кабельный ролик. Ролик сорвался и столкнул мужчину с мачты, нефтяник скончался на месте», — рассказал очевидец.

Агентство обратилось за комментарием в компанию «ИНКОМнефть». В нефтесервисе отвечать на вопросы корреспондента отказались.

Также URA.RU направило запрос в трудовую инспекцию ХМАО. В ведомстве ответили, что сформирована комиссия по расследованию происшествия.

«Комиссию по указанному несчастному случаю возглавляют представители Северо-Уральского управления ростехнадзора, в работе комиссии принимают участие инспектора гострудинспекции. По итогам работы будут определены причины смерти работника и виновные должностные лица, допустившие своими действиями или бездействием гибель человека», — сообщила гострудинспекция ХМАО.

Ранее URA.RU писало, что на Приобском месторождении погиб бурильщик нефтесервисной компании «Экотон». Причиной трагедии стало нарушение правил промышленной безопасности.

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На Самотлорском месторождении (ХМАО) погиб машинист подъемного агрегата нефтесервисной организации «ИНКОМнефть». Очевидец происшествия рассказал, что нефтяник упал с мачты подъемника, когда поправлял оборудование. «Машинист поднялся на мачту подъемника без страховки, чтобы поправить кабельный ролик. Ролик сорвался и столкнул мужчину с мачты, нефтяник скончался на месте», — рассказал очевидец. Агентство обратилось за комментарием в компанию «ИНКОМнефть». В нефтесервисе отвечать на вопросы корреспондента отказались. Также URA.RU направило запрос в трудовую инспекцию ХМАО. В ведомстве ответили, что сформирована комиссия по расследованию происшествия. «Комиссию по указанному несчастному случаю возглавляют представители Северо-Уральского управления ростехнадзора, в работе комиссии принимают участие инспектора гострудинспекции. По итогам работы будут определены причины смерти работника и виновные должностные лица, допустившие своими действиями или бездействием гибель человека», — сообщила гострудинспекция ХМАО. Ранее URA.RU писало, что на Приобском месторождении погиб бурильщик нефтесервисной компании «Экотон». Причиной трагедии стало нарушение правил промышленной безопасности.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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