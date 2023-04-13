На месторождении в ХМАО погиб машинист подъемного агрегата

На Самотлорском месторождении (ХМАО) погиб машинист подъемного агрегата нефтесервисной организации «ИНКОМнефть». Очевидец происшествия рассказал, что нефтяник упал с мачты подъемника, когда поправлял оборудование.
«Машинист поднялся на мачту подъемника без страховки, чтобы поправить кабельный ролик. Ролик сорвался и столкнул мужчину с мачты, нефтяник скончался на месте», — рассказал очевидец.
Агентство обратилось за комментарием в компанию «ИНКОМнефть». В нефтесервисе отвечать на вопросы корреспондента отказались.
Также URA.RU направило запрос в трудовую инспекцию ХМАО. В ведомстве ответили, что сформирована комиссия по расследованию происшествия.
«Комиссию по указанному несчастному случаю возглавляют представители Северо-Уральского управления ростехнадзора, в работе комиссии принимают участие инспектора гострудинспекции. По итогам работы будут определены причины смерти работника и виновные должностные лица, допустившие своими действиями или бездействием гибель человека», — сообщила гострудинспекция ХМАО.
Ранее URA.RU писало, что на Приобском месторождении погиб бурильщик нефтесервисной компании «Экотон». Причиной трагедии стало нарушение правил промышленной безопасности.
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