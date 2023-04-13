На месторождении в ХМАО погиб машинист подъемного агрегата

14 апреля 2023 в 18:10 Размер текста - 17 +

Трагедия произошла на Самотлорском месторождении Фото: Александр Кулаковский © URA.RU На Самотлорском месторождении (ХМАО) погиб машинист подъемного агрегата нефтесервисной организации «ИНКОМнефть». Очевидец происшествия рассказал, что нефтяник упал с мачты подъемника, когда поправлял оборудование. «Машинист поднялся на мачту подъемника без страховки, чтобы поправить кабельный ролик. Ролик сорвался и столкнул мужчину с мачты, нефтяник скончался на месте», — рассказал очевидец. Агентство обратилось за комментарием в компанию «ИНКОМнефть». В нефтесервисе отвечать на вопросы корреспондента отказались. Также URA.RU направило запрос в трудовую инспекцию ХМАО. В ведомстве ответили, что сформирована комиссия по расследованию происшествия. «Комиссию по указанному несчастному случаю возглавляют представители Северо-Уральского управления ростехнадзора, в работе комиссии принимают участие инспектора гострудинспекции. По итогам работы будут определены причины смерти работника и виновные должностные лица, допустившие своими действиями или бездействием гибель человека», — сообщила гострудинспекция ХМАО. Ранее URA.RU писало, что на Приобском месторождении погиб бурильщик нефтесервисной компании «Экотон». Причиной трагедии стало нарушение правил промышленной безопасности.

На Самотлорском месторождении (ХМАО) погиб машинист подъемного агрегата нефтесервисной организации «ИНКОМнефть». Очевидец происшествия рассказал, что нефтяник упал с мачты подъемника, когда поправлял оборудование. «Машинист поднялся на мачту подъемника без страховки, чтобы поправить кабельный ролик. Ролик сорвался и столкнул мужчину с мачты, нефтяник скончался на месте», — рассказал очевидец. Агентство обратилось за комментарием в компанию «ИНКОМнефть». В нефтесервисе отвечать на вопросы корреспондента отказались. Также URA.RU направило запрос в трудовую инспекцию ХМАО. В ведомстве ответили, что сформирована комиссия по расследованию происшествия. «Комиссию по указанному несчастному случаю возглавляют представители Северо-Уральского управления ростехнадзора, в работе комиссии принимают участие инспектора гострудинспекции. По итогам работы будут определены причины смерти работника и виновные должностные лица, допустившие своими действиями или бездействием гибель человека», — сообщила гострудинспекция ХМАО. Ранее URA.RU писало, что на Приобском месторождении погиб бурильщик нефтесервисной компании «Экотон». Причиной трагедии стало нарушение правил промышленной безопасности.