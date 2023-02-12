12 февраля 2023
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В ХМАО на Приобском месторождении погиб бурильщик

© Служба новостей «URA.RU»
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Нефтяная буровая. Ноябрьск, буровая, нефтяники, нефть, добыча нефти, бурильщики, буровая установка
Бурильщик бригады КРС скончался от производственной травмы Фото:

На Приобском месторождении, расположенном близ Пыть-Яха, погиб бурильщик нефтесервисной компании «Экотон». Информацию URA.RU подтвердили на самом предприятии.

«Да, [на нашем предприятии] погиб бурильщик», — ответили корреспонденту URA.RU при обращении по телефону предприятия. От более подробных комментариев представители «Экотона» отказались. В свою очередь источник агентства утверждает, что причиной трагедии стало нарушение правил промышленной безопасности.

Для уточнения обстоятельств происшествия редакция URA.RU направила запросы в трудовую инспекцию и следственный комитет ХМАО, которые расследуют подобные случаи. На момент публикации новости ответ на запросы на поступил.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО под колесами грузовика на Западно-Сахалинском месторождении погиб сотрудник «Сургутнефтегаза». Он работал водителем и занимался подвозом технической воды на кустовую площадку

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На Приобском месторождении, расположенном близ Пыть-Яха, погиб бурильщик нефтесервисной компании «Экотон». Информацию URA.RU подтвердили на самом предприятии. «Да, [на нашем предприятии] погиб бурильщик», — ответили корреспонденту URA.RU при обращении по телефону предприятия. От более подробных комментариев представители «Экотона» отказались. В свою очередь источник агентства утверждает, что причиной трагедии стало нарушение правил промышленной безопасности. Для уточнения обстоятельств происшествия редакция URA.RU направила запросы в трудовую инспекцию и следственный комитет ХМАО, которые расследуют подобные случаи. На момент публикации новости ответ на запросы на поступил. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО под колесами грузовика на Западно-Сахалинском месторождении погиб сотрудник «Сургутнефтегаза». Он работал водителем и занимался подвозом технической воды на кустовую площадку
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