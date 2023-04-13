13 апреля 2023
12 апреля 2023

Экс-главу кадастровой палаты ЯНАО приговорили к реальному сроку

© Служба новостей «URA.RU»
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Максим Сартасов проведет в колонии четыре года Фото:

Экс-директор филиала кадастровой палаты в ЯНАО Максим Сартасов приговорен к четырем годам колонии общего режима. Об этом URA.RU сообщили в окружной прокуратуре. Преступник был признан виновным присвоении 12 млн рублей.

«Установлено, что в период с 2013—2019 гг. Сартасов назначал сотрудникам кадастровой палаты премии в завышенном размере. Часть полученных денежных средств подчиненные передавали начальнику. Причиненный ущерб составил около 12 млн рублей», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Помимо реального срока, Сартасова оштрафовали на 500 тысяч рублей. Кроме того, суд запретил ему занимать должности на государственной и муниципальной службе в течение двух лет.

Ранее URA.RU сообщало о раскрытии в ЯНАО организованной группы коррупционеров, среди которых оказались экс-директор филиала Росреестра Андрей Кудрявцев и экс-глава филиала кадастровой палаты Сартасов. В деле периодически возникали новые эпизоды о взятках на миллионы рублей.

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Экс-директор филиала кадастровой палаты в ЯНАО Максим Сартасов приговорен к четырем годам колонии общего режима. Об этом URA.RU сообщили в окружной прокуратуре. Преступник был признан виновным присвоении 12 млн рублей. «Установлено, что в период с 2013—2019 гг. Сартасов назначал сотрудникам кадастровой палаты премии в завышенном размере. Часть полученных денежных средств подчиненные передавали начальнику. Причиненный ущерб составил около 12 млн рублей», — рассказали в пресс-службе ведомства. Помимо реального срока, Сартасова оштрафовали на 500 тысяч рублей. Кроме того, суд запретил ему занимать должности на государственной и муниципальной службе в течение двух лет. Ранее URA.RU сообщало о раскрытии в ЯНАО организованной группы коррупционеров, среди которых оказались экс-директор филиала Росреестра Андрей Кудрявцев и экс-глава филиала кадастровой палаты Сартасов. В деле периодически возникали новые эпизоды о взятках на миллионы рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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