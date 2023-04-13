В Кургане по подозрению в коррупции задержали бывшего начальника управления мэрии. Инсайд

14 апреля 2023 в 20:25 Размер текста - 17 +

В Кургане задержан бывший начальник управления мэрии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Бывший начальник одного из МКУ мэрии Кургана был задержан правоохранительными органами по подозрению в превышении должностных полномочий. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к силовым структурам. «Задержан бывший директор МКУ из администрации города Кургана, за превышение должностных полномочий <…>. Возбуждено уголовное дело из-за приемки фактически не выполненных работ», — рассказали источники. По их версии ущерб от действий бывшего чиновника может составлять десятки миллионов рублей. По данным информаторов, мужчина подозревается в превышениях полномочий при подписании документов по строительству канализации в курганском микрорайоне Восточный. Принятый на бумаге объект до сих пор не функционирует. Ранее URA.RU сообщало, что власти Кургана отчитались о завершении долгостроя. Объект хозфекальной канализации не могли завершить в течении двух лет. Сроки строительства сдвигались, также росла цена объекта.

Бывший начальник одного из МКУ мэрии Кургана был задержан правоохранительными органами по подозрению в превышении должностных полномочий. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к силовым структурам. «Задержан бывший директор МКУ из администрации города Кургана, за превышение должностных полномочий <…>. Возбуждено уголовное дело из-за приемки фактически не выполненных работ», — рассказали источники. По их версии ущерб от действий бывшего чиновника может составлять десятки миллионов рублей. По данным информаторов, мужчина подозревается в превышениях полномочий при подписании документов по строительству канализации в курганском микрорайоне Восточный. Принятый на бумаге объект до сих пор не функционирует. Ранее URA.RU сообщало, что власти Кургана отчитались о завершении долгостроя. Объект хозфекальной канализации не могли завершить в течении двух лет. Сроки строительства сдвигались, также росла цена объекта.