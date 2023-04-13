13 апреля 2023

В Кургане по подозрению в коррупции задержали бывшего начальника управления мэрии. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры присечения фигурантам уголовного дела о мошенничестве. Курган, арест, наручники
В Кургане задержан бывший начальник управления мэрии Фото:

Бывший начальник одного из МКУ мэрии Кургана был задержан правоохранительными органами по подозрению в превышении должностных полномочий. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к силовым структурам.

«Задержан бывший директор МКУ из администрации города Кургана, за превышение должностных полномочий <…>. Возбуждено уголовное дело из-за приемки фактически не выполненных работ», — рассказали источники. По их версии ущерб от действий бывшего чиновника может составлять десятки миллионов рублей.

По данным информаторов, мужчина подозревается в превышениях полномочий при подписании документов по строительству канализации в курганском микрорайоне Восточный. Принятый на бумаге объект до сих пор не функционирует.

Ранее URA.RU сообщало, что власти Кургана отчитались о завершении долгостроя. Объект хозфекальной канализации не могли завершить в течении двух лет. Сроки строительства сдвигались, также росла цена объекта.

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Бывший начальник одного из МКУ мэрии Кургана был задержан правоохранительными органами по подозрению в превышении должностных полномочий. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к силовым структурам. «Задержан бывший директор МКУ из администрации города Кургана, за превышение должностных полномочий <…>. Возбуждено уголовное дело из-за приемки фактически не выполненных работ», — рассказали источники. По их версии ущерб от действий бывшего чиновника может составлять десятки миллионов рублей. По данным информаторов, мужчина подозревается в превышениях полномочий при подписании документов по строительству канализации в курганском микрорайоне Восточный. Принятый на бумаге объект до сих пор не функционирует. Ранее URA.RU сообщало, что власти Кургана отчитались о завершении долгостроя. Объект хозфекальной канализации не могли завершить в течении двух лет. Сроки строительства сдвигались, также росла цена объекта.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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