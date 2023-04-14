Власти получат частичный контроль над бывшим главным портом Перми

Правительству будет передана одна акция АО «Порт Пермь» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Власти Пермского края станут акционерами АО «Порт Пермь». Единственную акцию юрлица в дар региональному правительству передаст бизнесмен Дмитрий Лепешкин. Это следует из постановления за подписью губернатора Дмитрий Махонина, опубликованном на сайте главы региона.

«Правительство Пермского края постановляет: установить, что Пермский край участвует в уставном капитале акционерного общества „Порт Пермь“. Участие в уставном капитале АО осуществляется путем принятия в собственность Пермского края акций в качестве дара по договору дарения от Лепешкина Дмитрия Николаевича в количестве 1 (одной) штуки», — говорится в документе

Контролировать АО «Порт Пермь» от имени региона будут краевые минимущества и минтранспора. Согласно открытым данным, Дмитрий Лепешкни является учредителем и руководителем нескольких фирм, зарегистрированных в Москве и Перми. Ранее он выступал представителем компании компания «Мабина лимитед» — бывшего акционера АО «Порт Пермь», затем стал совладельцем указанной компании.

По данным арбитражного суда Прикамья, прокуратура региона оспаривала в суде действительность договоров купли-продажи нескольких участков порта в пользу АО. Надзорное ведомство отмечало, что объекты были незаконно переданы в середине «нулевых» переданы Росимуществом АО «Порт Пермь», после чего, попали к другим лицам.