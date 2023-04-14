14 апреля 2023

В Магнитогорске возмутились пародии на памятник «Тыл — фронту» в Рязани

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Поездка Алексея Текслера в Магнитогорск. Челябинская область, магнитогорск, тыл фронту
В Рязани установили пародию на магнитогорский памятник из вторсырья Фото:

Жители Магнитогорска Челябинской области возмутились пародии на памятник «Тыл — фронту», который установили в Рязани у пункта приема металлолома. Они рассказали в соцсетях, что монумент сделан из вторсырья.

«Оскорбительно это. Это памятник тем, кто отдал жизнь, а его похабят. Это оскорбление памяти предков», — заявил Евгений П. в сообществе «Черное&Белое Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте».

В комментариях жители региона назвали подобную пародию низостью и кощунством, несмешным, неинтересным стебом, глумлением над историей. По мнению некоторых жителей Магнитогорска городские власти должны наказать таких креативщиков, к примеру, выдвинуть иск за унижение чести и достоинства. Другие порекомендовали авторам монумента распилить и сдать его на металлолом, чтобы не позориться.

В СМИ Рязани уточнили, что местные жители также возмутились подобной пародией. По их данным, вечером 14 апреля начался снос данной композиции.

Пародия на монумент в Магнитогорске появилась у пункта приема металлолома в Рязани
Пародия на монумент в Магнитогорске появилась у пункта приема металлолома в Рязани

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Жители Магнитогорска Челябинской области возмутились пародии на памятник «Тыл — фронту», который установили в Рязани у пункта приема металлолома. Они рассказали в соцсетях, что монумент сделан из вторсырья. «Оскорбительно это. Это памятник тем, кто отдал жизнь, а его похабят. Это оскорбление памяти предков», — заявил Евгений П. в сообществе «Черное&Белое Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте». В комментариях жители региона назвали подобную пародию низостью и кощунством, несмешным, неинтересным стебом, глумлением над историей. По мнению некоторых жителей Магнитогорска городские власти должны наказать таких креативщиков, к примеру, выдвинуть иск за унижение чести и достоинства. Другие порекомендовали авторам монумента распилить и сдать его на металлолом, чтобы не позориться. В СМИ Рязани уточнили, что местные жители также возмутились подобной пародией. По их данным, вечером 14 апреля начался снос данной композиции.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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