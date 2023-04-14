Девочка-подросток пропала 14 апреля
В Магнитогорске Челябинской области волонтеры объявили поиски пропавшей девочки-подростка. Она ушла из дома 14 апреля.
«14 апреля 17-летняя Екатерина Манзина ушла с адреса: Магнитогорск, проспект Карла Маркса, дом 121 и по настоящее время ее местонахождение неизвестно. Рост 160 см, среднего телосложения, волосы русые, длинные», — говорится в информации сообщества «Поисково-Спасательный отряд „Альфа-Спас“ г. Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте».
По данным поискового отряда, девушка была одета в серое пальто в клетку, серый платок, лаковые черные ботинки. С собой у нее был лаковый черный рюкзак.
Девушку разыскивают волонтеры
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