В Магнитогорске ищут пропавшую девочку. Фото

15 апреля 2023 в 02:47 Размер текста - 17 +

Девочка-подросток пропала 14 апреля Фото: Игорь Пантин © URA.RU В Магнитогорске Челябинской области волонтеры объявили поиски пропавшей девочки-подростка. Она ушла из дома 14 апреля. «14 апреля 17-летняя Екатерина Манзина ушла с адреса: Магнитогорск, проспект Карла Маркса, дом 121 и по настоящее время ее местонахождение неизвестно. Рост 160 см, среднего телосложения, волосы русые, длинные», — говорится в информации сообщества «Поисково-Спасательный отряд „Альфа-Спас“ г. Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте». По данным поискового отряда, девушка была одета в серое пальто в клетку, серый платок, лаковые черные ботинки. С собой у нее был лаковый черный рюкзак. Девушку разыскивают волонтеры Сообщество «Поисково-Спасательный отряд „Альфа-Спас“ г. Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте».

В Магнитогорске Челябинской области волонтеры объявили поиски пропавшей девочки-подростка. Она ушла из дома 14 апреля. «14 апреля 17-летняя Екатерина Манзина ушла с адреса: Магнитогорск, проспект Карла Маркса, дом 121 и по настоящее время ее местонахождение неизвестно. Рост 160 см, среднего телосложения, волосы русые, длинные», — говорится в информации сообщества «Поисково-Спасательный отряд „Альфа-Спас“ г. Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте». По данным поискового отряда, девушка была одета в серое пальто в клетку, серый платок, лаковые черные ботинки. С собой у нее был лаковый черный рюкзак.