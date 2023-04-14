РИАН: в РФ разработали оружие, способное отключать космические аппараты

15 апреля 2023 в 06:57 Размер текста - 17 +

Дальность действия РЭБ составляет около 36 тысяч километров Фото: spacePD/pickupimage новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В России разработали систему радиоэлектронной борьбы (РЭБ), способную подавлять космические аппараты на геостационарной орбите и безвозвратно выводить из строя электронику противника. Об этом рассказал информированный источник, отметив, что дальность действия РЭБ около 36 тысяч километров. «Предприятиями российского оборонно-промышленного комплекса разработаны новая система РЭБ, способная подавлять своим сигналом спутники на геостационарной орбите. Это примерно 36 тысяч километров над уровнем моря», — передает слова источника РИА Новости. По информации издания, система воздействует с помощью электромагнитного излучения на радиоэлектронные системы противника, включая РЛС, системы связи и прочее. В результате нарушается работа этих систем или они временно выходят из строя. ВС РФ уже оснащены подобными комплексами, среди них — «Красуха», «Москва», «Инфауна», «Леер», «Триада». Российские военнослужащие используют их в зоне СВО. Ранее специалисты российской компании «Армакс» создали технологию «Щит», которая имеет возможность полностью скрывать тепловые объекты от беспилотных летательных аппаратов с тепловизором, пишет RT. Еще одним изобретением в РФ стал новейший разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат «Орион» («Иноходец»). Дрон массой в одну тонну несет две управляемые ракеты, пишет MK . Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России разработали систему радиоэлектронной борьбы (РЭБ), способную подавлять космические аппараты на геостационарной орбите и безвозвратно выводить из строя электронику противника. Об этом рассказал информированный источник, отметив, что дальность действия РЭБ около 36 тысяч километров. «Предприятиями российского оборонно-промышленного комплекса разработаны новая система РЭБ, способная подавлять своим сигналом спутники на геостационарной орбите. Это примерно 36 тысяч километров над уровнем моря», — передает слова источника РИА Новости. По информации издания, система воздействует с помощью электромагнитного излучения на радиоэлектронные системы противника, включая РЛС, системы связи и прочее. В результате нарушается работа этих систем или они временно выходят из строя. ВС РФ уже оснащены подобными комплексами, среди них — «Красуха», «Москва», «Инфауна», «Леер», «Триада». Российские военнослужащие используют их в зоне СВО. Ранее специалисты российской компании «Армакс» создали технологию «Щит», которая имеет возможность полностью скрывать тепловые объекты от беспилотных летательных аппаратов с тепловизором, пишет RT. Еще одним изобретением в РФ стал новейший разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат «Орион» («Иноходец»). Дрон массой в одну тонну несет две управляемые ракеты, пишет MK.